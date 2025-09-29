ΕΛΛΑΔΑ

Όλοι στη Γενική Απεργία την Τετάρτη 1 Οκτώβρη και στο Συλλαλητήριο στις 11πμ στην πλατεία Κλαυθμώνος

Από: Team Πολ. Κρήτης

Η ΓΣΕΕ καλεί όλους τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν μαζικά και δυναμικά στην 24ωρη Πανελλαδική Απεργία την προσεχή Τετάρτη 1η Οκτωβρίου.

Οι εργαζόμενοι μαζί με τους ανέργους, τους συνταξιούχους, τις νέες και τους νέους πρέπει να στείλουμε ισχυρό μήνυμα αντίδρασης στις αντεργατικές πολιτικές που υποβαθμίζουν τις ζωές μας, απορυθμίζοντας ακόμη περισσότερο την αγορά εργασίας.

Πρέπει να στείλουμε ξεκάθαρο μήνυμα στην Κυβέρνηση ότι με το εργασιακό της νομοσχέδιο διαλύει ό,τι έχει απομείνει από τα εργασιακά μας δικαιώματα.

Τα αιτήματά μας είναι σαφή και αδιαπραγμάτευτα.

– Απόσυρση της δέσμης μέτρων για την διευθέτηση του χρόνου εργασίας που αποτελεί δώρο σε συγκεκριμένα εργοδοτικά συμφέροντα. Λέμε όχι στο 13ώρο. Η εξάντληση δεν είναι ανάπτυξη, η ανθρώπινη αντοχή έχει όρια. Λέμε όχι στην κατάτμηση του χρόνου αναψυχής.

-Μείωση του εργασιακού ωραρίου τώρα! Η 37.5ωρη εβδομαδιαία εργασία είναι κοινωνικά δίκαιη και με θετικά αποτελέσματα όπου έχει εφαρμοστεί στην πράξη.

-Πλήρης επαναφορά των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων. Είναι προϋπόθεση για πραγματική δημοκρατία στην εργασία, είναι ο μόνος δρόμος για καλύτερες αμοιβές και ποιοτικές εργασιακές συνθήκες.

Το κεντρικό συλλαλητήριο στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στις 11:00 π.μ. στην πλατεία Κλαυθμώνος, ενώ ανάλογα Συλλαλητήρια θα γίνουν σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας.
Την Τετάρτη δεν εργαζόμαστε ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ
Δεν σιωπούμε ΔΙΑΔΗΛΩΝΟΥΜΕ
Δεν υποχωρούμε ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ
Ο χρόνος εργασίας δεν είναι εμπόρευμα είναι η ζωή μας

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κίνδυνος να χαθεί το «τρένο» των...

0
Σε δεινή θέση έχουν περιέλθει οι αγρότες που έχουν...

Τι σημαίνει για την… τσέπη ο νέος...

0
Το 2025, για ακόμη ένα έτος, το πρωτογενές πλεόνασμα...

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κίνδυνος να χαθεί το «τρένο» των πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ – Ανησυχία στον αγροτικό κόσμο
