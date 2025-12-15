Ολοκληρώνονται οι 16ήμερες Δράσεις της Περιφέρειας Κρήτης για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Βίας κατά των Γυναικών και των Κοριτσιών με την παράσταση «Στρακαστρούκες», με το Δημήτρη Σαμόλη

Η θεατρική παράσταση «Στρακαστρούκες», με το Δημήτρη Σαμόλη, που γνωρίζει μεγάλη επιτυχία στην Αθήνα για τη βαθιά συγκινητική και κοινωνικά αιχμηρή ματιά της, έρχεται στην Κρήτη και σφραγίζει με τον πιο ουσιαστικό και συμβολικό τρόπο

τις «16ήμερες Δράσεις της Περιφέρειας Κρήτης για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Βίας κατά των Γυναικών και των Κοριτσιών». Η παράσταση φωτίζει ζητήματα κακοποίησης, κοινωνικού αποκλεισμού και σιωπής μέσα στην κλειστή κοινωνία της επαρχίας και αναδεικνύει τη δύναμη της τέχνης ως μέσο ευαισθητοποίησης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής αλλαγής.

Η παράσταση θα παρουσιαστεί, με την υποστήριξη του Δήμου Ανωγείων, την Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2025, ώρα 8:00μ.μ., στο Κινηματοθέατρο του Δήμου Ανωγείων, με ελεύθερη είσοδο. Μετά την παράσταση θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό,

με ομιλήτριες/ές τη Νικολέτα Ράτσικα, Αφυπηρετήσασα Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΕΛΜΕΠΑ, την Αγάπη Καλομοίρη, Μέλος της Δ.ΕΠ.ΙΣ Ανωγείων, Δασκάλα και μέλος Π.Ο.Κ.Ε.Π.Ε.Α. Ανωγείων και το Δημήτρη Σαμόλη, Ηθοποιό – Τραγουδοποιό.

Ταυτότητα Παράστασης:

Ο ηθοποιός και τραγουδοποιός Δημήτρης Σαμόλης με το πρώτο του θεατρικό έργο που σκηνοθέτησε ο Μάριος Κακουλλής βάζει στο μικροσκόπιο την “αγία ελληνική οικογένεια”. Η ζωή στην επαρχία και ο εκφοβισμός ειδικά των νέων, αποκαλύπτεται πότε οδυνηρά και πότε με χιούμορ, δημιουργώντας έναν συνταρακτικό μονόλογο-κατάθεση που προκαλεί δυνατή συγκίνηση.

Οι Στρακαστρούκες είναι μια καθηλωτική ελεγεία αγάπης για την ανθρώπινη φύση, αλλά και ένα φωτεινό βέλος σε αυτά που μας πόνεσαν βαθιά. Βρισκόμαστε ακριβώς δέκα λεπτά πριν χτυπήσουν οι καμπάνες για την Ανάσταση σ’ ένα χωριό της Κρήτης.

Ο Κωνσταντής κρατάει στη μια του χούφτα καραμελάκια που σκάνε στο στόμα και στην άλλη αυτοσχέδιες στρακαστρούκες. Στην κλειστή κοινωνία της επαρχίας που κανείς δεν του απλώνει το χέρι, ο ήρωάς μας ανοίγει την καρδιά του με σπαρακτικό χιούμορ λίγο πριν κάνει το μεγάλο μπαμ. Οι καμπάνες όμως χτυπούν νωρίτερα.

Συντελεστές/τριες:

Κείμενο – Ερμηνεία – Τραγούδια: Δημήτρης Σαμόλης

Σκηνοθεσία: Μάριος Κακουλλής

Σκηνικά – Κοστούμια: Λουκάς Μπάκας

Φωτιστικός σχεδιασμός – Δραματουργία: Στέφανος Δρουσιώτης

Μουσική: ECATI

Βοηθός σκηνοθέτη: Δανάη – Αρσενία Φιλίδου

Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή

Graphic design: Μιχάλης Δέμελης

Βίντεο: Θωμάς Παλυβός

Social media: Pop Communications

Επικοινωνία: Ειρήνη Λαγουρού

Παραγωγή: ARS AETERNA

Η ολοκλήρωση των 16ήμερων Δράσεων με την παράσταση «Στρακαστρούκες» υπογραμμίζει τη δέσμευση της Περιφέρειας Κρήτης να συνεχίσει το έργο της για την πρόληψη της έμφυλης βίας και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Μέσα από τη δύναμη της τέχνης και του πολιτισμού και τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, ενισχύεται το μήνυμα της μηδενικής ανοχής σε κάθε μορφή βίας και κακοποίησης, μετατρέποντας το τέλος των δράσεων σε αφετηρία συνέχειας και ουσιαστικής δράσης.