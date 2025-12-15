Χανιά : Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, στο τμήμα του από το κόμβο Μουρνιών έως και τον κόμβο Βαμβακόπουλου

Ανακοινώνεται, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, η εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) στο Τμήμα Χανιά-Ηράκλειο¨

Ειδικότερα θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προκειμένου πραγματοποιηθούν οι καθορισμένες εργασίες στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, στο τμήμα του από το κόμβο Μουρνιών έως και τον κόμβο Βαμβακόπουλου με στένωση λωρίδων κυκλοφορίας ισχύουσες έως και τις 03.04.2026.

Ειδικότερα κατά τη διάρκεια ισχύς των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία θα διεξάγεται επί του Β.Ο.Α.Κ. στο ύψος των έργων και για τις δύο κατευθύνσεις με μετατόπιση στο ρεύμα από Κίσσαμο προς Χανιά με σχετική σήμανση και στένωση λωρίδων κυκλοφορίας, ενώ θα διακοπεί η κυκλοφορία στο υπάρχον ρεύμα κυκλοφορίας από Χανιά προς Κίσσαμο σε όλο το προαναφερόμενο τμήμα των έργων.

Ένεκα των παραπάνω ρυθμίσεων θα ισχύσουν συνακόλουθα και οι παρακάτω απαγορεύσεις-ρυθμίσεις :

• η έξοδος από τον Β.Ο.Α.Κ. στο ύψος του κόμβου Βαμβακόπουλου στο υπάρχον ρεύμα κυκλοφορίας από Χανιά προς Κίσσαμο θα απαγορευθεί ένεκα των εργασιών,

• οι δύο είσοδοι των κινούμενων οχημάτων επί της οδού Καζατζάκη προς το Β.Ο.Α.Κ. μέσω των υφιστάμενων κλάδων θα απαγορευθεί

• θα παραμείνει σε χρήση ο κλάδος καθόδου (έξοδος) του κόμβου Βαμβακόπουλου μόνο στο ρεύμα κυκλοφορίας από Κίσσαμο προς Χανιά.

Παρακαλούνται όλοι οι οδηγοί που σκοπεύουν να μετακινηθούν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα παραπάνω σημεία να ενημερώνονται για τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες και για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους να συμμορφώνονται στις πληροφοριακές πινακίδες, την εργοταξιακή σήμανση καθώς στα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.