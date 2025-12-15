Ένα «Δέντρο των Ευχών» στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων

από τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025 έως και τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025, ώρες 7.00 μ.μ. έως και 9.00 μ.μ.

Στο πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεών τους, το Πνευματικό Κέντρο Χανίων με την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων διοργανώνουν φέτος μια ζεστή και ουσιαστική δράση προσφοράς: το «Δέντρο των Ευχών», μια χειρονομία αλληλεγγύης προς τα παιδιά που φιλοξενούνται σε δομές της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

Από τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025 έως και τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025, στον 1ο όροφο του Πνευματικού Κέντρου θα δεσπόζει ένα ιδιαίτερο δέντρο, στολισμένο όχι με συνηθισμένα στολίδια, αλλά με ευχές γραμμένες από τα ίδια τα παιδιά των δομών- του Παραρτήματος Κέντρου Παιδιών και Νέων Χανίων, του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος «Ο Άγιος Νεκτάριος» και του Ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους.

Κάθε ευχή αποτυπώνει μια μικρή ανάγκη, μια επιθυμία, μια ελπίδα.

Οι επισκέπτες του Πνευματικού Κέντρου καλούνται να επιλέξουν μία από αυτές τις ευχές και να αναλάβουν την εκπλήρωσή της, προσφέροντας χαρά και υποστήριξη στα παιδιά που το έχουν ανάγκη.

Με μια απλή πράξη, ο καθένας μας μπορεί να γίνει ο λόγος που ένα παιδί θα χαμογελάσει αυτές τις γιορτές.