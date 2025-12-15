ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Ένα «Δέντρο των Ευχών» στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

από τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025 έως και τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025, ώρες 7.00 μ.μ. έως και 9.00 μ.μ.

Στο πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεών τους, το Πνευματικό Κέντρο Χανίων με την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων διοργανώνουν φέτος μια ζεστή και ουσιαστική δράση προσφοράς: το «Δέντρο των Ευχών», μια χειρονομία αλληλεγγύης προς τα παιδιά που φιλοξενούνται σε δομές της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

Από τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025 έως και τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025, στον 1ο όροφο του Πνευματικού Κέντρου θα δεσπόζει ένα ιδιαίτερο δέντρο, στολισμένο όχι με συνηθισμένα στολίδια, αλλά με ευχές γραμμένες από τα ίδια τα παιδιά των δομών- του Παραρτήματος Κέντρου Παιδιών και Νέων Χανίων, του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος «Ο Άγιος Νεκτάριος» και του Ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους.

Κάθε ευχή αποτυπώνει μια μικρή ανάγκη, μια επιθυμία, μια ελπίδα.

Οι επισκέπτες του Πνευματικού Κέντρου καλούνται να επιλέξουν μία από αυτές τις ευχές και να αναλάβουν την εκπλήρωσή της, προσφέροντας χαρά και υποστήριξη στα παιδιά που το έχουν ανάγκη.

Με μια απλή πράξη, ο καθένας μας μπορεί να γίνει ο λόγος που ένα παιδί θα χαμογελάσει αυτές τις γιορτές.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ολοκληρώνονται οι 16ήμερες Δράσεις της Περιφέρειας Κρήτης...

0
Ολοκληρώνονται οι 16ήμερες Δράσεις της Περιφέρειας Κρήτης για την...

Χανιά : Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Βόρειο Οδικό...

0
Ανακοινώνεται, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, η εφαρμογή...

Ολοκληρώνονται οι 16ήμερες Δράσεις της Περιφέρειας Κρήτης...

0
Ολοκληρώνονται οι 16ήμερες Δράσεις της Περιφέρειας Κρήτης για την...

Χανιά : Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Βόρειο Οδικό...

0
Ανακοινώνεται, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, η εφαρμογή...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
ΣΕΠΕ Χανίων:16 Δεκέμβρη απεργούμε!
Επόμενο άρθρο
Χανιά : Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, στο τμήμα του από το κόμβο Μουρνιών έως και τον κόμβο Βαμβακόπουλου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ολοκληρώνονται οι 16ήμερες Δράσεις της Περιφέρειας Κρήτης για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Βίας κατά των Γυναικών και των Κοριτσιών

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ολοκληρώνονται οι 16ήμερες Δράσεις της Περιφέρειας Κρήτης για την...

Χανιά : Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, στο τμήμα του από το κόμβο Μουρνιών έως και τον κόμβο Βαμβακόπουλου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ανακοινώνεται, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, η εφαρμογή...

Δημόσιο χρέος: Η Ελλάδα αποπληρώνει πρόωρα 5,2 δισ. από το πρώτο μνημόνιο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Ελλάδα κλείνει παλιούς λογαριασμούς με το πρώτο μνημόνιο...

ΣΕΠΕ Χανίων:16 Δεκέμβρη απεργούμε!

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ !...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST