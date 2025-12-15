ΣΕΠΕ Χανίων:16 Δεκέμβρη απεργούμε!

Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ !

Στις 16 Δεκέμβρη ψηφίζεται στη Βουλή ο προϋπολογισμός της φτώχειας και του πολέμου που κατέθεσε η κυβέρνηση.

Με απόφαση του 39ου Συνεδρίου της ΑΔΕΔΥ η 16η Δεκεμβρίου, είναι μέρα απεργίας!

Πρόκειται για έναν προϋπολογισμό, μνημείο προκλητικότητας και επίθεσης στις εργατικές ανάγκες από την μεριά της κυβέρνησης της ΝΔ, σε συνέχεια των προηγούμενων και με βάση τις κατευθύνσεις της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Προβλέπει θηριώδη πλεονάσματα που και την επόμενη χρονιά θα ξεπεράσουν τα 11 δις για να αποπληρώσει τους τραπεζίτες. Τεράστια αύξηση των δαπανών για εξοπλισμούς και πολεμικές δαπάνες, ιδιωτικοποιήσεις όπως στα ΕΛΤΑ, και μια σειρά από ενισχύσεις και δώρα για τους βιομηχάνους, τους εφοπλιστές και τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους.

Πρόκειται για έναν προϋπολογισμό όπου τα χρήματα μπαίνουν στις τσέπες των τραπεζιτών, στους εξοπλισμούς και στους καπιταλιστές και βγαίνουν από τις τσέπες των εργαζόμενων, είτε από την αύξηση της φορολογίας άμεσης και έμμεσης, είτε από τις περικοπές των κοινωνικών δαπανών,

σε Υγεία, Παιδεία, Πρόνοια. Είναι χαρακτηριστικό ότι προβλέπονται έσοδα από τους άμεσους και έμμεσους φόρους ύψους 73,5δις (από 70 το 2025), με το 95% από αυτά να φορτώνονται και πάλι στις πλάτες των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων.

Ο λαός πληρώνει τη στροφή στην πολεμική οικονομία της ΕΕ. Το κράτος μοιράζει χρήμα στους μεγάλους ομίλους, ιδιαίτερα στα μονοπώλια του πολέμου. Προβλέπεται κρατική στήριξη 21 δισ. ευρώ για επενδύσεις στην πολεμική οικονομία, ενώ θεσπίζονται εκπτώσεις φόρου 100% για «επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς άμυνας, κατασκευής οχημάτων, αεροσκαφών και εξαρτημάτων».

Στο 5% του ΑΕΠ είναι οι δαπάνες για τους ΝΑΤΟϊκούς σχεδιασμούς, για εξοπλισμούς και για όπλα που στέλνονται από τον Ειρηνικό έως την Ουκρανία.

Με προμετωπίδα τη λεγόμενη «δημοσιονομική σταθερότητα» και τα μνημόνια διαρκείας της ΕΕ, πίσω από κάθε έσοδο και δαπάνη του προϋπολογισμού οι ανάγκες του λαού θεωρούνται κόστος, ενώ για το κεφάλαιο αποτελούν επενδυτική ευκαιρία.

Το νερό, η πολιτική προστασία από φωτιές, σεισμούς και πλημμύρες, η Υγεία, η Παιδεία, οι συντάξεις, η Πρόνοια συνεχίζουν να μετατρέπονται σε εμπορεύματα για την αύξηση της κερδοφορίας των λίγων.

Το ν.τ. της ΑΔΕΔΥ στα Χανιά καλεί όλα τα σωματεία του Δημοσίου στον νομό να πάρουν άμεσα πρωτοβουλίες πλατιάς ενημέρωσης όλων των εργαζομένων για την προετοιμασία και την μαζικότητα της 24ωρης απεργίας στις 16 Δεκέμβρη.

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους 11:00 στην Εφορία όπου μαζί με τους αγρότες, μια γροθιά όλοι μαζί, γιατί τα αιτήματά μας είναι δίκαια, θα βαδίσουμε τον δρόμο του αγώνα!