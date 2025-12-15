ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο : Αυτήν την Πέμπτη όλοι στον Θεατρικό Περίπλου για την παρουσίαση του «Χάμελιν»

Ο Θεατρικός Περίπλους φόρεσε τα γιορτινά του και καλεί μικρούς και μεγάλους σε μια υπέροχη θεατρική γιορτή, στον κόσμο του «Χάμελιν»! Το κείμενο της παράστασης, που αγαπήθηκε από ανθρώπους όλων των ηλικιών, εκδόθηκε σε βιβλίο από τον Θωμά Καντιφέ, το οποίο θα παρουσιαστεί την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου στις 7.30 μ.μ. στο θέατρο του Θεατρικού Περίπλου.

Το φουαγιέ του θεάτρου έχει μετατραπεί σε μια μοναδική έκθεση με τα σκηνικά της παράστασης, τα κουστούμια του Μάγου Αυλητή και του Δημάρχου, τα… ποντίκια του Χάμελιν και πολλές φροντισμένες κατασκευές που είχε φτιάξει ο ίδιος ο θίασος με την καθοδήγηση του Θανάση Παπαθανασίου, για τις ανάγκες της παράστασης.

Θα ακολουθήσουν συζητήσεις με τον συγγραφέα Θωμά Καντιφέ, τον θίασο του Θεατρικού Περίπλου, ενώ στον χώρο θα υπάρχει και μπουφές για όλους.

Παρουσίαση «Χάμελιν» – Μια μεγάλη θεατρική γιορτή!
Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου – ώρα 7.30 μ.μ. – Ελεύθερη Είσοδος

Το βιβλίο του αγαπημένου Θωμά Καντιφέ, με εικονογράφηση του Θανάση Παπαθανασίου, ζωντανεύει ξανά τη μυστηριώδη ιστορία του Μαγικού Αυλητή, που εξαφανίζει τα ποντίκια, αλλά και των παιδιών της πολιτείας του Χάμελιν που γίνονται θύματα της πολιτικής διαφθοράς. Ένα πολυεπίπεδο κείμενο με μηνύματα για κάθε ηλικία και ιδανικό δώρο σε κάθε άνθρωπο για τις φετινές γιορτές!

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΧΑΜΕΛΙΝ»
ΠΕΜΠΤΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025
Ώρα 7:30 μ.μ. – Ελεύθερη είσοδος
Στο θέατρο του Θεατρικού Περίπλου (Σκηνή «Τιτίκα Νικηφοράκη», Φρυγανάκη 46, Μασταμπάς)

Team Πολ. Κρήτης
