Δήμος Ηρακλείου:Το 4ο Φεστιβάλ Εθελοντισμού και Αιμοδοσίας συνδιοργανώνει το 25ο Νηπιαγωγείο και τον «Αιματοκρίτη»

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17/12 από 16:30 έως 21:00 στο χώρο του σχολείου – Θα πλαισιωθεί από τραγούδια και παραδοσιακούς χορούς

Το 4ο Φεστιβάλ Εθελοντισμού & Αιμοδοσίας, διοργανώνουν την Τετάρτη 17/12, η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου και το 25ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου σε συνεργασία με τον «Αιματοκρίτη».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί από τις 16:30 το απόγευμα έως τις 21:00 το βράδυ, στο 25ο Νηπιαγωγείο στην οδό Ρολέν 2. Πρόκειται για μια μεγάλη, ανοιχτή γιορτή για την προσφορά, τη συνεργασία και την τοπική κοινωνία, με ελεύθερη συμμετοχή.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου, με τη στήριξη του ΕΛΜΕΠΑ (Τμήμα Νοσηλευτικής), και έχει ως στόχο να αναδείξει την αξία της αλληλεγγύης και τη δύναμη που έχει η συμμετοχή όταν γίνεται με καρδιά. Το πρόγραμμα της βραδιάς περιλαμβάνει μουσικές παρουσιάσεις από το 25ο Νηπιαγωγείο και συνεργαζόμενες σχολικές μονάδες (27ο, 11ο και 58ο Νηπιαγωγεία και 7ο, 17ο, 53ο & 54ο Δημοτικά σχολεία).

Το καλλιτεχνικό μέρος θα πλαισιωθεί από τραγούδια και παραδοσιακούς χορούς από το Λαογραφικό Όμιλο Λάζαρου & Μανώλη Χνάρη, ζωντανή μουσική με τη συμμετοχή των συγκροτημάτων Τσουγκράνες, Kultur Multur, και το παραδοσιακό συγκρότημα Γιάννη Μελεσσανάκη,

Γιώργου Νηστικάκη και Μιχάλη Φραγκιαδουλάκη δημιουργώντας μια ζεστή γιορτινή ατμόσφαιρα για μικρούς και μεγάλους. Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρίσκεται η Αιμοδοσία και η ενημέρωση για τη «Δωρεά Μυελού των Οστών», μια πράξη βαθιά ανθρώπινη, που μπορεί να προσφέρει ζωή εκεί που υπάρχει ανάγκη.

Η Αντιδήμαρχος Εθελοντισμού Φιλαρέτη Δαφέρμου –Χρονάκη απηύθυνε πρόσκληση στους πολίτες να συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια, τονίζοντας: «Η συμβολή κάθε εθελοντή αιμοδότη είναι πολύτιμη, και η παρουσία όσο το δυνατόν περισσότερων

συμπολιτών μας αποτελεί ουσιαστική ενίσχυση σε μια περίοδο αυξημένης ανάγκης για αίμα. Σας προσκαλούμε να στηρίξετε αυτή την όμορφη προσπάθεια, να συμμετέχετε ενεργά στη Αιμοδοσία, μια πράξη αγάπης που μπορεί να σώσει ζωές, και να μοιραστείτε μαζί μας μια γιορτή προσφοράς, χαράς και ανθρώπινης σύνδεσης για όλη την τοπική κοινότητα».

Παράλληλα, μέσα στο χώρο του σχολείου θα λειτουργούν:

• Σταθμοί πρώτων βοηθειών και ενημέρωσης από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και το ΕΛΜΕΠΑ.

• Εργαστήρι Ζαχαροπλαστικής για παιδιά από το κτήμα Καλαθάκη.

• Θεατρικό παιχνίδι, αφηγήσεις παραμυθιών, face painting, σκάκι και άλλες παιδικές δραστηριότητες.

• Χριστουγεννιάτικο παζάρι με χειροποίητες δημιουργίες από τους γονείς του σχολείου.

• Παρασκευή παραδοσιακών σκιουφιχτών από τον Σύλλογο Καμινίων.

• Δωρεάν μπουφές και ποτά, προσφορά τοπικών επιχειρήσεων και γονέων του σχολείου.

• Υπαίθρια ψησταριά με σουβλάκια σε συμβολικό κόστος καθώς και Λαχειοφόρος αγορά για την ενίσχυση των αναγκών του σχολείου.