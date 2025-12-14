Η κατσούνα δεν είναι όπλο — είναι σύμβολο : Από τη Μάχη της Κρήτης… μέχρι τα σημερινά μπλόκα. Η ιστορία επαναλαμβάνεται

Από τη Μάχη της Κρήτης… μέχρι τα σημερινά μπλόκα. Η ιστορία επαναλαμβάνεται

Η κατσούνα δεν είναι όπλο — είναι σύμβολο.

Το katsounes.gr παίρνει θέση με πράξη

Με αφορμή τις viral εικόνες που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα από τα αγροτικά μπλόκα, το katsounes.gr τοποθετείτε δημόσια με σαφή και υπεύθυνο τρόπο.

Η κατσούνα στην Κρήτη δεν είναι όπλο. Αποτελεί σύμβολο με βαθιά ιστορική ρίζα, που συνδέεται άμεσα ακόμα και με τη Μάχη της Κρήτης (1941), όταν άοπλοι πολίτες αντιστάθηκαν με ό,τι είχαν στα χέρια τους.

Από τότε μέχρι σήμερα, παραμένει σύμβολο, Σεβασμού, τιμής, λεβεντιάς αξιοπρέπειας και διεκδίκησης του δικαίου. Αποτελεί σύμφωνα με την κουλτούρα του κρητικού την προέκταση του χαρακτήρα όταν θίγεται κάτι βαθύτερο: η οικογένεια, η ασφάλεια του, η γη η το δίκιο του.

Η θέση μας είναι ξεκάθαρη: στεκόμαστε στο πλευρό των αγροτών, που δίνουν έναν δίκαιο αγώνα επιβίωσης, και ταυτόχρονα είμαστε απολύτως αντίθετοι σε κάθε μορφή βίας, απ’ όπου κι αν αυτή προέρχεται.

Στο πλαίσιο αυτό, το katsounes.gr αναστέλλει τη λειτουργία του και τις αποστολές κατσούνων έως και τη Δευτέρα 15/12/2025. Η απόφαση αυτή έχει διπλή σημασία:

• αφενός, αποτελεί έμπρακτη στήριξη στο δίκαιο των αγροτών, και την ειρηνική στήριξη τους στις πορείες

• αφετέρου, εκφράζει την ξεκάθαρη αρνητική μας στάση απέναντι στη χρήση της κατσούνας σε πράξεις βίας.

Η στήριξή μας δεν εκφράζεται με σύμβολα που μπορούν να παρερμηνευτούν, αλλά με φυσική παρουσία, συμμετοχή και σεβασμό στην ιστορία και την παράδοση.

Το katsounes.gr και ο Μάρκος Σμυρνάκης παίρνουν ενεργή θέση απέναντι στην επικαιρότητα, δημοσιεύοντας νέα short videos, τα οποία εξηγούν τη σύνδεση των σημερινών γεγονότων με τη Μάχη της Κρήτης του 1941.

Στόχος των σχετικών βίντεο δεν είναι η πρόκληση, αλλά η κατανόηση του πολιτισμικού και ιστορικού πλαισίου πίσω από εικόνες που έχουν γίνει viral.

Η κατσούνα είναι πολιτισμός.

Είναι λαογραφικό στοιχείο της Κρήτης.

Δεν είναι όπλο.