Ηράκλειο:Εκδήλωση για τον Ηλικιακό ρατσισμό και κοινωνικές επιπτώσεις στον Άγιο Μύρωνα.

Ηλικιακός ρατσισμός και κοινωνικές επιπτώσεις.

Την Τρίτη η εκδήλωση στον Άγιο Μύρωνα.

Μία πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση αναμένεται στον Άγιο Μύρωνα, την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 5:00 μ.μ., με θέμα «Ηλικιακός ρατσισμός και κοινωνικές επιπτώσεις».

Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από αγροτικούς συνεταιρισμούς και πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής, σε συνεργασία με το πολιτικό γραφείο του Βουλευτή Ηρακλείου Κωνσταντίνου Κεφαλογιάννη, που είναι Γραμματέας της Βουλής των Ελλήνων και ο νεότερος ηλικιακά Βουλευτής, καθώς και μέλος της Κοινοβουλευτικής Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Ομιλητές στην εκδήλωση θα είναι :

• Ο κ. Νίκος Παπαδάκης, Καθηγητής και Διευθυντής του Κέντρου Πολιτικής Έρευνας & Τεκμηρίωσης, του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης και Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), θα μας μιλήσει για το θέμα «Διαγενεακές μεταβιβάσεις, κοινωνική ευαλωτότητα και ηλικιακές ανισότητες: Σχέσεις και ανασχέσεις.».

• Ο έγκριτος δημοσιογράφος κ. Γιώργος Σαχίνης.

Η εκδήλωση έχει στόχο μια ολιστική προσέγγιση μέσα από το πρίσμα της επιστημονικής οπτικής των ειδικών αλλά της βιωματικής εμπειρίας των συμπολιτών μας.

Αναφέρεται στην αντιμετώπιση του ηλικιακού ρατσισμού και τις πολιτικές γεφύρωσης του χάσματος μεταξύ των γενεών, ώστε να διασφαλιστεί η ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα των τοπικών κοινωνιών και ιδίως της υπαίθρου, που αν και αποτελεί την τροφό της ύπαρξής μας, αποδυναμώνεται συνεχώς.

Η παρουσία και συμμετοχή σας στο πλαίσιο μίας διαδραστικής συζήτησης, θα είναι ιδιαίτερη τιμή για όλους μας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Γυμνασίου –Λυκείου Αγίου Μύρωνα.