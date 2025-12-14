ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινική δίωξη σε βάρος 16 συλληφθέντων από την Κρήτη – Τα βαριά αδικήματα που τους αποδίδονται

Ποια είναι τα επτά αδικήματα που περιλαμβάνονται στην δίωξη που άσκησε η Ευρωπαία Εισαγγελέας σε βάρος των εμπλεκομένων στην φερόμενη εγκληματική οργάνωση από την Κρήτη.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος 16 συλληφθέντων από την Κρήτη, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τη δίωξη, τα αδικήματα που τους αποδίδονται είναι ιδιαίτερα σοβαρά και συνοδεύονται από αυστηρές ποινές.

Ειδικότερα, κατά περίπτωση, οι κατηγορίες περιλαμβάνουν:

Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Αξιόποινη υποστήριξη εγκληματικής οργάνωσης.

Απάτη σχετική με επιχορηγήσεις, τελεσθείσα από κοινού.

Άμεση συνέργεια σε απάτη που υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.

Απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου.

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή, όπου θα ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους.

Αρνούνται τις κατηγορίες

Στο μεταξύ, τη βεβαιότητά της ότι θα αποδομηθούν οι κατηγορίες και πως πρόκειται για οικονομικό έγκλημα το οποίο δεν έχει καμία σχέση με εγκληματική οργάνωση, εξέφρασε στη διάρκεια των δηλώσεών της, η συνήγορος υπεράσπισης του 47χρονου συλληφθέντα για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος εμφανίζεται να είχε αρχηγικό ρόλο στην υπόθεση.

Η κ. Αλεξάνδρα Σπανάκη δήλωσε ότι ο εντολέας της δεν αποδέχεται τις κατηγορίες ενώ συμπλήρωσε πως το κατηγορητήριο «θα αποδομηθεί».

«Με ξενίζει δικονομικά το γεγονός ότι η δημιουργία μιας δικογραφίας στη βάση εγκληματικής οργάνωσης —υποτίθεται με διαρκή δράση και υποδομή— εκφεύγει πάρα πολύ από την αντιμετώπιση που ο Νόμος απαιτεί, προκειμένου να αποδοθεί μια τέτοια πράξη.

Δεν αντιλαμβάνομαι τις σκοπιμότητες» είπε η κ. Σπανάκη η οποία τόνισε ότι «ένα τέτοιο κατηγορητήριο οπωσδήποτε θα αποδομηθεί» και πρόσθεσε ότι με τον τρόπο αυτό «οι κατηγορούμενοι στερούνται θεμελιώδη υπερασπιστικά δικαιώματα και δικονομικές εγγυήσεις».

Καταλήγοντας η συνήγορος του 47χρονου επισήμανε: «Η εγκληματική οργάνωση έχει συγκεκριμένη νομική υπόσταση. Δεν μπορούμε να δημιουργούμε δικογραφίες με τόση ευκολία» και πως «πρόκειται για οικονομικό έγκλημα και αυτό είναι σαφές».

«Για έναν τραπεζικό λογαριασμό»

Από την πλευρά του, ο συνήγορος υπεράσπισης του 43χρονου λογιστή και της δικηγόρου συζύγου του ανέφερε ότι η μοναδική εμπλοκή των δύο εντολέων του φέρεται να είναι ένας τραπεζικός λογαριασμός τον οποίο χειριζόταν αποκλειστικά και μόνο ο λογιστής, και στον οποίο φέρεται να έχει κατατεθεί χρηματικό ποσό, που αξιολογήθηκε ως ύποπτο.

Ο Φραγκίσκος Λαμπρινός είπε χαρακτηριστικά ότι για το ποσό αυτό ο κατηγορούμενος θα δώσει πλήρεις και αναλυτικές εξηγήσεις, ενώ αναφέρθηκε και στη σύλληψη της 43χρονης δικηγόρου εξηγώντας πως πρόκειται για μητέρα και πως κατά τη

γνώμη του «είναι εξαιρετικά σκληρό και άδικο μία γυναίκα, μια μητέρα και δικηγόρος, να συλλαμβάνεται με αυτόν τον τρόπο και να εμφανίζεται ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης, με μοναδικό κριτήριο το ότι είναι συνδικαιούχος στον συγκεκριμένο λογαριασμό και χωρίς οποιοδήποτε άλλο συνοδό στοιχείο». Επιπρόσθετα ο κ. Λαμπρινός απηύθυνε έκκληση να μη γίνεται χρήση των ονομάτων και των φωτογραφιών των εντολέων του.

«Να σεβαστούμε τα προσωπικά δεδομένα και το τεκμήριο της αθωότητας αυτών των ανθρώπων. Είναι άνθρωποι που μπορεί να αποδειχθούν αθώοι και από τη δημοσίευση των ονομάτων και των φωτογραφιών τους να έχουν ήδη καταστραφεί κοινωνικά, ηθικά και επαγγελματικά» κατέληξε ο κ. Λαμπρινός.

Συνήγορος της 32χρονης κατηγορούμενης εργαζόμενης στην Ένωση Σουλτανοπαραγωγών Κρήτης, σε δηλώσεις του επισήμανε πως «η υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο» και πως η βεβαιότητά του αφορά στο ότι «η υπόθεση είναι σίγουρο ότι δεν

θα εισαχθεί στο ακροατήριο με τις κατηγορίες που βαρύνουν την εντολέα του αυτή τη στιγμή και με το κατηγορητήριο που υπάρχει στη δικογραφία». Μάλιστα ο Μιχάλης Βιδάκης συμπλήρωσε πως η εντολέας του αρνείται τα πάντα, καταλήγοντας πως «όλοι πρέπει να σεβόμαστε το τεκμήριο αθωότητας».

Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση της Κρήτης

Τον τρόπο δράσης της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να απέσπασε παράνομα 1,7 εκατ. ευρώ από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκαλύπτει ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, μετά τις συλλήψεις που πραγματοποίησε την Παρασκευή η Οικονομική Αστυνομία, γνωστή και ως «ελληνικό FBI».»

Η εξαρθρωθείσα εγκληματική οργάνωση είχε δομημένη ιεραρχία και σαφείς ρόλους, με μια σταθερή ηγετική ομάδα που καθοδηγούσε τη δράση των μελών της. Η μεθοδολογία τους βασιζόταν σε ψευδείς δηλώσεις αγροτικών εκτάσεων και ζωικού κεφαλαίου στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).

Τα μέλη της οργάνωσης υπέβαλλαν Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.) για εκτάσεις που δεν κατείχαν, για γη τρίτων ή ακόμη και για αποβιώσαντες, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις δήλωναν ανύπαρκτο ζωικό κεφάλαιο. Για την πληρωμή των επιδοτήσεων,

χρησιμοποιούσαν τραπεζικούς λογαριασμούς που ανήκαν στα αρχηγικά μέλη, με αποτέλεσμα τα χρήματα να διοχετεύονται σε διαφορετικά πρόσωπα από εκείνα που εμφανίζονταν ως δικαιούχοι. Από την ανάλυση προέκυψαν 11 λογαριασμοί που συνδέονταν με τη δράση της οργάνωσης, ανάμεσά τους και λογαριασμός αποβιώσαντος, που παρουσίασε συναλλαγές ακόμη και μετά τον θάνατό του.

Ο ρόλος των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.)

Σημαντική ήταν η συμμετοχή τεσσάρων Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων, όπου εργαζόμενοι συνέβαλαν στην καταχώρηση και οριστικοποίηση 143 ψευδών αιτήσεων για την περίοδο 2019-2025. Η δράση της οργάνωσης υποστηριζόταν από μέλη με λογιστικές γνώσεις, που βοηθούσαν στην κάλυψη των παράνομων ενεργειών και στην αποφυγή εντοπισμού από τις αρμόδιες αρχές.

Με αυτόν τον τρόπο, η οργάνωση κατάφερνε να μεταφέρει κεφάλαια σε δικούς της λογαριασμούς, να αποκρύπτει τη σύνδεση με τους πραγματικούς αιτούντες και να εκμεταλλεύεται τα κενά του συστήματος για κερδοσκοπικούς σκοπούς.