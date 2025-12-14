ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Μαλεβιζίου:Στις 17.00 σήμερα το απόγευμα η εκδήλωση «Το Δέντρο της Αγάπης» στο Γάζι

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Στις 17.00 σήμερα το απόγευμα η εκδήλωση «Το Δέντρο της Αγάπης» από το Δήμο Μαλεβιζίου και το Χαμόγελο του Παιδιού στο Γάζι

Σήμερα το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί από το Δήμο Μαλεβιζίου και το Χαμόγελο του Παιδιού η εκδήλωση, αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα Αγάπης με τίτλο: «Τα Δέντρα της Αγάπης». Μια ημέρα μνήμης και τιμής για τα αγγελούδια που έφυγαν αλλά έχουν πάντα μια θέση στις καρδιές μας.

Η εκδήλωση πραγματοποιηθεί στο Γαζί, στην πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, από τις 17:00 ως τις 21:00, με μουσική, χορό και δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά.

Συμμετέχουν: Παγκρήτιο Ωδείο, Σχολή Κρητικών Χορών Μαρή, Βούλα Στρατάκη και το συγκρότημά της, Μιλτιάδης Βαρουχάκης.
Δραστηριότητες για τα παιδιά:

• Ζωγραφίζουμε με Χαμόγελο
• Φωτογράφιση με τον Άγιο Βασίλη
• Face painting με τη Βάσω Καρατζά

• Συναντήσεις με ήρωες της Disney, όπως η γοργόνα Άριελ και ο Μπομπ Σφουγγαράκης
Παράλληλα, θα λειτουργεί Χριστουγεννιάτικο Bazaar από «Το Χαμόγελο του Παιδιού», με μοναδικές εορταστικές δημιουργίες και δώρα καθώς παζάρι και απο το 2ο Νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας.
Την εκδήλωση παρουσιάζει η Αντιγόνη Ανδρεάκη.
Στην εκδήλωση συμμετέχει και ο Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
