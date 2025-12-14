ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Σύλληψη ατόμου με ναρκωτικά και απόπειρα ληστείας

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σύλληψη αλλοδαπού για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών και ληστεία (απόπειρα) στο Ηράκλειο

Συνελήφθη χθες (13.12.2025 από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου, αλλοδαπός σε βάρος κατηγορούμενος για ληστεία (απόπειρα) και παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ,στο Ηρακλειο.

Ειδικότερα απογευματινές ώρες χθες (13.12.2025) δυο άγνωστα άτομα προσέγγισαν 42χρονο αλλοδαπό ο οποίος εκινείτο πεζός στην πόλη του Ηρακλείου και με την απειλή μαχαιριου, επιχείρησαν να του αποσπάσουν χρηματικό ποσό .

Από την αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών ,άμεσα αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας ταυτοποίησαν και συνέλαβαν 28χρονο αλλοδαπό στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 5,63 γραμμάρια κάνναβης σε μορφή σοκολάτας.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

