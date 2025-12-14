Άκαρπες οι έρευνες για τον 33χρονο γιατρό στην Κρήτη – Drone σαρώνουν την ευρύτερη περιοχή

Συνεχίζονται οι έρευνες στην Κρήτη για τον εντοπισμό του 33χρονου γιατρού από το Ηράκλειο, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το βράδυ της περασμένης Κυριακής. Το όχημά του βρέθηκε ακινητοποιημένο στην περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων, όπου διέμενε και εργαζόταν, οδηγώντας στην ενεργοποίηση Silver Alert.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κλιμάκιο της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, δυνάμεις της Πυροσβεστικής και drone συνεχίζουν να σαρώνουν την ευρύτερη περιοχή στο Φρε του Αποκόρωνα. Το αυτοκίνητο βρέθηκε με μηχανική βλάβη, ενώ ο 33χρονος παραμένει άφαντος.

Ο αγνοούμενος είναι ειδικευόμενος γιατρός στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου. Οι γονείς του, που διαμένουν στην Αθήνα, δήλωσαν την εξαφάνισή του τη Δευτέρα, όταν δεν εμφανίστηκε στην εργασία του.

Οι έρευνες συνεχίζονται τόσο στον Δήμο Αποκόρωνα όσο και σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Στο σημείο βρίσκεται και η μητέρα του 33χρονου, παρακολουθώντας από κοντά τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων.