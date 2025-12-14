ΚΡΗΤΗ

Άκαρπες οι έρευνες για τον 33χρονο γιατρό στην Κρήτη – Drone σαρώνουν την ευρύτερη περιοχή

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνεχίζονται οι έρευνες στην Κρήτη για τον εντοπισμό του 33χρονου γιατρού από το Ηράκλειο, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το βράδυ της περασμένης Κυριακής. Το όχημά του βρέθηκε ακινητοποιημένο στην περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων, όπου διέμενε και εργαζόταν, οδηγώντας στην ενεργοποίηση Silver Alert.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κλιμάκιο της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, δυνάμεις της Πυροσβεστικής και drone συνεχίζουν να σαρώνουν την ευρύτερη περιοχή στο Φρε του Αποκόρωνα. Το αυτοκίνητο βρέθηκε με μηχανική βλάβη, ενώ ο 33χρονος παραμένει άφαντος.

Ο αγνοούμενος είναι ειδικευόμενος γιατρός στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου. Οι γονείς του, που διαμένουν στην Αθήνα, δήλωσαν την εξαφάνισή του τη Δευτέρα, όταν δεν εμφανίστηκε στην εργασία του.

Οι έρευνες συνεχίζονται τόσο στον Δήμο Αποκόρωνα όσο και σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Στο σημείο βρίσκεται και η μητέρα του 33χρονου, παρακολουθώντας από κοντά τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Δήμος Μαλεβιζίου:Στις 17.00 σήμερα το απόγευμα η...

0
Στις 17.00 σήμερα το απόγευμα η εκδήλωση «Το Δέντρο...

Ηράκλειο:Σύλληψη ατόμου με ναρκωτικά και απόπειρα ληστείας

0
Σύλληψη αλλοδαπού για παραβάσεις νομοθεσίας περί...

Δήμος Μαλεβιζίου:Στις 17.00 σήμερα το απόγευμα η...

0
Στις 17.00 σήμερα το απόγευμα η εκδήλωση «Το Δέντρο...

Ηράκλειο:Σύλληψη ατόμου με ναρκωτικά και απόπειρα ληστείας

0
Σύλληψη αλλοδαπού για παραβάσεις νομοθεσίας περί...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
«Συνεισφέρουμε παρέα» – Μια δράση από το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Μαλεβιζίου στο Λύκειο Γαζίου
Επόμενο άρθρο
Ηράκλειο:Σύλληψη ατόμου με ναρκωτικά και απόπειρα ληστείας
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST