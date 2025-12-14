«Συνεισφέρουμε παρέα» – Μια δράση από το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Μαλεβιζίου στο Λύκειο Γαζίου

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Μαλεβιζίου με την υποστήριξη των φοιτητριών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΕΛΜΕΠΑ και σε συνεργασία με το Λύκειο Γαζίου, πραγματοποίησε τη δράση με τίτλο «Συνεισφέρουμε Παρέα. Ένα σχολείο, μια ομάδα, μια προσφορά».

Σκοπός της δράσης ήταν η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η ενεργοποίηση των μαθητών γύρω από την κοινότητα και τα σημαντικά κοινωνικά ζητήματα που εμφανίζονται σε αυτήν, όπως η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός.

Συντονιστές ήταν η κοινωνική λειτουργός του Κοινωνικού Παντοπωλείου, κ. Θεονύμφη Λαγουδιανάκη και οι φοιτήτριες του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας, Άννα Κυριακίδου, Δανάη Μπουδακίδου και Ελευθερία Ρογδάκη.

Η φιλόλογος –καθηγήτρια, κ. Ειρήνη Νασιούλα, φιλοξένησε και υποστήριξε ουσιαστικά την υλοποίηση της δράσης, προετοιμάζοντας τα τμήματα Α7 και Β7 στους θεματικούς άξονες «Σχολείο, Κοινότητα και Ενεργός Πολίτης». Οι μαθητές και οι μαθήτριες των εν λόγω τμημάτων ήταν οι κύριοι συμμετέχοντες και πρωταγωνιστές της.

Η δράση πραγματοποιήθηκε στις αίθουσες των τμημάτων, εντός του σχολικού ωραρίου και οργανώθηκε σε δύο βασικά μέρη:

α) τη δημιουργία του χάρτινου κουτιού, το οποίο μέσα από εικόνες, μηνύματα και σύμβολα αποτυπώνει τον σκοπό της δράσης, όπου οι μαθητές θα συλλέγουν τρόφιμα, είδη ατομικής υγιεινής και καθαριστικά για τις ανάγκες των ωφελουμένων του Κοινωνικού Παντοπωλείου Μαλεβιζίου

β) τη βιωματική δράση των μαθητών με θέμα «Το άτομο στην κοινότητα και η συλλογική σκέψη για την προσφορά». Οι μαθητές/τριες συμμετείχαν σε δράσεις όπου συζήτησαν για τις κοινότητες στις οποίες ανήκουν, τις δυσκολίες που εμφανίζονται σε αυτές και τους πιθανούς τρόπους αντιμετώπισής τους.

Στη συνέχεια, τους δόθηκε η δυνατότητα να αποτυπώσουν το άτομο ως μέλος μιας κοινότητας και να τοποθετηθούν σχετικά με την αξία της συμμετοχής και της συμβολής του κάθε πολίτη.

Η δράση ανέδειξε την αξία της συλλογικότητας, της αλληλεγγύης και της ενεργής συμμετοχής των νέων στα κοινωνικά δρώμενα. Οι μαθητές συνειδητοποίησαν πως κάθε άτομο, ανεξάρτητα από την ηλικία του, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της κοινότητας μέσα από πράξεις συνεργασίας, προσφοράς και κοινωνικής ευαισθησίας.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Μαλεβιζίου, εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες:

• Στον Διευθυντή του Λυκείου κ. Λάμπρο Τσιγαρίδα για την υποστήριξη στη δημιουργία και ενίσχυση αυτής της συνεργασίας.

• Στη φιλόλογο, κ. Ειρήνη Νασιούλα, για την πρωτοβουλία, το κάλεσμα και τη στενή συνεργασία της σε όλα τα στάδια της υλοποίησης.

• Στο εκπαιδευτικό προσωπικό του Γενικού Λυκείου Γαζίου για την συμβολή του στην συνέχιση αυτής της πρωτοβουλίας.

• Στις φοιτήτριες του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΕΛΜΕΠΑ για τον σχεδιασμό, συντονισμό , και συμβολή τους σε όλες τα στάδια της εν λόγω συνεργασίας και δράσης-παρέμβασης

• Στους μαθητές και μαθήτριες των τμημάτων Α7 και Β7 για την ουσιαστική και πολύτιμη συμμετοχή τους, τον ενθουσιασμό, τη συνεργατικότητα και την έμπρακτη ευαισθησία τους. Χωρίς τη συμμετοχή τους, η δράση δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί με την ίδια δυναμική, το ίδιο νόημα και τον ίδιο κοινωνικό αντίκτυπο.

Πολλές ευχαριστίες επίσης στον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέριμνας, Υγείας και Αλληλεγγύης κ. Φασουλάκη Γρηγόρη, στη Διεύθυνση του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδείας στην κ. Μαρία Κρητσωτάκη, καθώς και στην Προϊσταμένη του Κοινωνικού Παντοπωλείου, κ. Μαρία Τερζίδου, όπου με την εμπιστοσύνη και τη στήριξη τους δόθηκε η δυνατότητα στο Κοινωνικό Παντοπωλείο να ανοίξει την πόρτα του στην εκπαιδευτική κοινότητα, ενισχύοντας ουσιαστικά την υλοποίηση και την εξωστρέφεια της δράσης.

Με τον τρόπο αυτό, ευχόμαστε ότι τέτοιες πρωτοβουλίες και συνεργασίες θα συνεχιστούν, ενισχύοντας το αίσθημα προσφοράς, αλληλεγγύης και κοινωνικής συνοχής στην τοπική μας κοινωνία.