Ηράκλειο:Σύλληψη τεσσάρων ατόμων για κλοπή

Σύλληψη 4 ημεδαπών για τα κατά περίπτωση αδικήματα της κλοπής και παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου

Συνελήφθησαν χθες (13.12.2025) το πρωί ,18χρονη και δύο ανήλικες ημεδαπές κατηγορούμενες για κλοπή στο Ηράκλειο.

Ειδικότερα, ανωτέρω ημεδαπές ,χθες (13.12.2025) αφαίρεσαν από εμπορικό κατάστημα είδη ένδυσης συνολικής αξίας 213 ευρώ όμως έγιναν αντιληπτές από υπάλληλο του καταστήματος και συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου.

Επίσης συνελήφθη 51χρονος ημεδαπός και σχηματίστηκε δικογραφία σε 34χρονη ημεδαπή για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.