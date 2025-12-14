Χανιά:Απουσία Δημάρχου Πλατανιά, κ. Ιωάννη Μαλανδράκη

Ο Δήμαρχος Πλατανιά, κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, θα απουσιάζει από τον Δήμο από τη Δευτέρα 15 έως και την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025, λόγω συμμετοχής του σε σειρά συνεδριάσεων στην Αθήνα, ως εξής:

• Τρίτη 16 Δεκεμβρίου:

– Συμμετοχή στην 34η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ε.Δ.Ε.Υ.Α..

– Συμμετοχή στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε..

• Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου:

Συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ, με θέμα «Νέος Κώδικας Τ.Α.».

• Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου:

Συμμετοχή στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑΝ.

Κατά τη διάρκεια της απουσίας του Δημάρχου, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές του θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Στυλιανός Δημητρογιαννάκης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις σχετικές αποφάσεις του Δήμου Πλατανιά.