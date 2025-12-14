ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:”Η Κρήτη των Οθωμανικών χρόνων” στο επίκεντρο των διαλέξεων επιστημόνων του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών – ΙΤΕ

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με τρεις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες διαλέξεις που αφορούν το νησί μας και φέρουν τον γενικό τίτλο “Η Κρήτη των Οθωμανικών χρόνων”, ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, ο κύκλος των ανοιχτών επιστημονικών ομιλιών που συνδιοργάνωσαν καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025, ο Δήμος Ρεθύμνου και το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας –ΙΤΕ, με αποδέκτες όλους και όλες τις/τους πολίτες του Ρεθύμνου.

Την προσεχή Δευτέρα, λοιπόν, στις 19.30, στο χώρο Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών στην Παλιά Πόλη Ρεθύμνου (Δ/νση: Νικηφόρου Φωκά 130 και Μελισσινού – στο τέλος του Μακρύ Στενού), καταξιωμένοι επιστημονικοί συνεργάτες του ΙΜΣ θα προσφέρουν, με εύληπτο τρόπο, τις ακόλουθες διαλέξεις:

• Αντώνης Αναστασόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης και συνεργαζόμενο μέλος του ΙΜΣ-ΙΤΕ: “Το φθαρτό και το αιώνιο: μουσουλμανικές επιτύμβιες στήλες από την οθωμανική Κρήτη»,

• Γιάννης Σπυρόπουλος, κύριος ερευνητής ΙΜΣ-ΙΤΕ: «Τα Σφακιά στις παραμονές του 1821: η οπτική των οθωμανικών πηγών»

• Πέτρος Καστρινάκης, μεταδιδακτορικός ερευνητής ΙΜΣ-ΙΤΕ: «Η πόλη-λιμάνι των Χανίων τον 19ο αιώνα».
Όπως είναι γνωστό, οι ενδιαφερόμενοι –ες μπορούν να παρακολουθήσουν τις ομιλίες είτε με φυσική παρουσία στο χώρο διεξαγωγής τους είτε διαδικτυακά μέσω του συνδέσμου: https://ims.forth.gr/el/news-item/view?id=1788

Με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης του κύκλου των ανοιχτών στο κοινό διαλέξεων

ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης ευχαριστεί τη Διευθύντρια κ. Τζελίνα Χαρλαύτη και τους Ερευνητές του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών για την ουσιαστική συνεισφορά τους στη διάχυση της γνώσης και την κοινοποίηση σημαντικού μέρους του ερευνητικού τους έργου στους ρεθυμνιώτες, συμβάλλοντας στην πρωτοβουλία γόνιμης διασύνδεσης του Ινστιτούτου με την τοπική κοινωνία.

Επίσης, ευχαριστεί τους Αντιδημάρχους, Παιδείας Δ.Ρ. κ. Ν. Παπαδογιάννη και Πολιτισμού Δ.Ρ κ. Μ. Τσάκωνα, για τη συμβολή τους στη διοργάνωση και υλοποίηση των διαλέξεων, σε αγαστή συνεργασία με το ΙΜΣ.
Επιπλέον, ο Δήμαρχος εκφράζει την επιθυμία συνέχισης του κύκλου των εξαιρετικών διαλέξεων τη νέα χρονιά, με την ευχή να τύχουν μεγαλύτερης ανταπόκρισης από τους συμπολίτες, την οποία και αξίζουν.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Συμπλοκή αλλοδαπών στη Χανιώπορτα – Ένας τραυματίας

0
Στο περιστατικό φέρεται να εμπλέκονται περίπου δέκα άτομα. Ένα ακόμη...

Ηράκλειο: Προσποιούνταν τον αντιδήμαρχο και ζητούσε χρήματα...

0
Ο αντιδήμαρχος κατέθεσε καταγγελία στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου για...

Συμπλοκή αλλοδαπών στη Χανιώπορτα – Ένας τραυματίας

0
Στο περιστατικό φέρεται να εμπλέκονται περίπου δέκα άτομα. Ένα ακόμη...

Ηράκλειο: Προσποιούνταν τον αντιδήμαρχο και ζητούσε χρήματα...

0
Ο αντιδήμαρχος κατέθεσε καταγγελία στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου για...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Συμπλοκή αλλοδαπών στη Χανιώπορτα – Ένας τραυματίας
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST