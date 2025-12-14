Ρέθυμνο:”Η Κρήτη των Οθωμανικών χρόνων” στο επίκεντρο των διαλέξεων επιστημόνων του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών – ΙΤΕ

Με τρεις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες διαλέξεις που αφορούν το νησί μας και φέρουν τον γενικό τίτλο “Η Κρήτη των Οθωμανικών χρόνων”, ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, ο κύκλος των ανοιχτών επιστημονικών ομιλιών που συνδιοργάνωσαν καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025, ο Δήμος Ρεθύμνου και το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας –ΙΤΕ, με αποδέκτες όλους και όλες τις/τους πολίτες του Ρεθύμνου.

Την προσεχή Δευτέρα, λοιπόν, στις 19.30, στο χώρο Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών στην Παλιά Πόλη Ρεθύμνου (Δ/νση: Νικηφόρου Φωκά 130 και Μελισσινού – στο τέλος του Μακρύ Στενού), καταξιωμένοι επιστημονικοί συνεργάτες του ΙΜΣ θα προσφέρουν, με εύληπτο τρόπο, τις ακόλουθες διαλέξεις:

• Αντώνης Αναστασόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης και συνεργαζόμενο μέλος του ΙΜΣ-ΙΤΕ: “Το φθαρτό και το αιώνιο: μουσουλμανικές επιτύμβιες στήλες από την οθωμανική Κρήτη»,

• Γιάννης Σπυρόπουλος, κύριος ερευνητής ΙΜΣ-ΙΤΕ: «Τα Σφακιά στις παραμονές του 1821: η οπτική των οθωμανικών πηγών»

• Πέτρος Καστρινάκης, μεταδιδακτορικός ερευνητής ΙΜΣ-ΙΤΕ: «Η πόλη-λιμάνι των Χανίων τον 19ο αιώνα».

Όπως είναι γνωστό, οι ενδιαφερόμενοι –ες μπορούν να παρακολουθήσουν τις ομιλίες είτε με φυσική παρουσία στο χώρο διεξαγωγής τους είτε διαδικτυακά μέσω του συνδέσμου: https://ims.forth.gr/el/news-item/view?id=1788

Με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης του κύκλου των ανοιχτών στο κοινό διαλέξεων

ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης ευχαριστεί τη Διευθύντρια κ. Τζελίνα Χαρλαύτη και τους Ερευνητές του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών για την ουσιαστική συνεισφορά τους στη διάχυση της γνώσης και την κοινοποίηση σημαντικού μέρους του ερευνητικού τους έργου στους ρεθυμνιώτες, συμβάλλοντας στην πρωτοβουλία γόνιμης διασύνδεσης του Ινστιτούτου με την τοπική κοινωνία.

Επίσης, ευχαριστεί τους Αντιδημάρχους, Παιδείας Δ.Ρ. κ. Ν. Παπαδογιάννη και Πολιτισμού Δ.Ρ κ. Μ. Τσάκωνα, για τη συμβολή τους στη διοργάνωση και υλοποίηση των διαλέξεων, σε αγαστή συνεργασία με το ΙΜΣ.

Επιπλέον, ο Δήμαρχος εκφράζει την επιθυμία συνέχισης του κύκλου των εξαιρετικών διαλέξεων τη νέα χρονιά, με την ευχή να τύχουν μεγαλύτερης ανταπόκρισης από τους συμπολίτες, την οποία και αξίζουν.