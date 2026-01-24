Ολοκληρώθηκαν οι κρίσεις Υποστρατήγων της ΕΛ.ΑΣ.: Επίσημα Αντιστράτηγος ο Ν. Σπυριδάκης – Ποιοι προάγονται και ποιοι αποστρατεύονται

Ολοκληρώθηκαν οι κρίσεις των Υποστρατήγων της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο των ετήσιων τακτικών κρίσεων των ανώτατων αξιωματικών

Με την ολοκλήρωση των κρίσεων στην Ελληνική Αστυνομία, επικυρώθηκε και επίσημα η προαγωγή του μέχρι πρότινος Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Κρήτης, Νίκου Σπυριδάκη, στον βαθμό του Αντιστράτηγου.

Κρίθηκαν οι Υποστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας: Αναλυτικά οι προαγωγές και οι αποστρατείες

Κρίσεις Υποστρατήγων Ελληνικής Αστυνομίας πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ., στις 24 Ιανουαρίου 2026. Το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων συνεδρίασε υπό την προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστρατήγου Δημήτριου Μάλλιου, με τη συμμετοχή δύο Αντιστρατήγων Αστυνομίας, και έκρινε συνολικά 27 Υποστράτηγους – 25 Γενικών Καθηκόντων και 2 Ειδικών Καθηκόντων.

Προαγωγές στο βαθμό του Αντιστρατήγου

Για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, κρίθηκαν προακτέοι οι Υποστράτηγοι Γενικών Καθηκόντων Ιωάννης Σκούρας και Νικόλαος Σπυριδάκης.

Διατηρητέοι Υποστράτηγοι

Διατηρητέοι κρίθηκαν οι Υποστράτηγοι Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων: Μαρίνος Σταγάκης, Πέτρος Παυλόπουλος, Ηλίας Αξιοτόπουλος, Σωτήριος Νικολακόπουλος, Φώτιος Ντουίτσης, Γεώργιος Τζήμας, Σπυρίδων Λάσκος, Λουκάς Θάνος, Μιχαήλ Σεβδυνίδης, Θεόδωρος Τσάτσαρης, Αθανάσιος Κάμπρας, Γεώργιος Μιχαηλίδης, Γεώργιος Δούκης, Παναγιώτης Δημακαρέας, Λάμπρος Κατσαντώνης, Ιωάννης Σταυρακάκης, Ιωάννης Λιανουδάκης, Ηλίας Βαζούρας, Χρήστος Παπαφιλίππου, Κωνσταντίνος Κακούσης και Μιχαήλ Λάγιος (Εγκληματολογικών Εργαστηρίων).

Αποστρατείες Υποστρατήγων

Ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, προάγονται στο βαθμό του Αντιστρατήγου εκτός οργανικών θέσεων και θα αποστρατευθούν ύστερα από τριάντα ημέρες οι Υποστράτηγοι Ευάγγελος Μανώλης, Νικόλαος Μανώλης, Σωτήριος Κυπράκης και Αθανάσιος Μπαδέκας (Υγειονομικό).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι κρίσεις στην Ελληνική Αστυνομία θα συνεχιστούν με την αξιολόγηση των Ταξιάρχων.

Τοποθετήσεις Αντιστρατήγων της Ελληνικής Αστυνομίας

Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Δημήτριου Μάλλιου, πραγματοποιήθηκαν και οι νέες τοποθετήσεις των Αντιστρατήγων του Σώματος, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Συγκεκριμένα, ο Παναγιώτης Πούπουζας τοποθετήθηκε ως Α΄ Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ ο Ιωάννης Σκούρας ανέλαβε καθήκοντα Β΄ Υπαρχηγού.

Παράλληλα, ο Γεώργιος Παπαδόπουλος ορίστηκε Γενικός Συντονιστής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας και ο Νικόλαος Σπυριδάκης Γενικός Συντονιστής Αστυνομίας Νότιας Ελλάδας.

Οι τοποθετήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο των υπηρεσιακών αλλαγών που αποφασίστηκαν για την ενίσχυση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας της Ελληνικής Αστυνομίας.