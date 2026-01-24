ΚΡΗΤΗ

Ένταση στα Βορίζια: Συνέλαβαν τους γονείς του 39χρονου Φανούρη Καργάκη

Μηνύσεις ανάμεσα στις δύο οικογένειες που ενεπλάκησαν στο μακελειό των Βοριζίων, το Σάββατο 1 Νοεμβρίου
Η ένταση στα Βορίζια φαίνεται πως δεν καταλαγιάζει, παρά το τραγικό γεγονός της 1ης Νοεμβρίου που είχε συγκλονίσει την περιοχή. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο οικογενειών που εμπλέκονται στο αιματοκύλισμα παραμένουν εξαιρετικά τεταμένες, με νέα επεισόδια να έρχονται στο φως.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Cretalive, η αδελφή της θανούσης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, υπέβαλε μήνυση στο Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού κατά των γονέων του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, ο οποίος είχε σκοτωθεί στο επεισόδιο. Η μήνυση αφορά τα αδικήματα της απειλής και της εξύβρισης.

Από την πλευρά της αστυνομίας, γνωστοποιείται ότι και οι δύο γονείς έχουν συλληφθεί. Ωστόσο, ο πατέρας νοσηλεύεται φρουρούμενος στο ΠΑΓΝΗ, έχοντας προσβληθεί από Covid καθώς έχει χαμηλά επίπεδα οξυγόνου, ενώ η μητέρα οδηγήθηκε ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών.

Οι ίδιες αστυνομικές πηγές επισημαίνουν ότι οι σχέσεις των δύο οικογενειών παραμένουν εκρηκτικές, αν και τα περισσότερα μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη έχουν αποχωρήσει από το χωριό. Το νέο επεισόδιο φαίνεται να πυροδοτήθηκε όταν η αδελφή της θανούσης περνούσε έξω από το σπίτι των Καργάκηδων. Σύμφωνα με την ίδια, οι γονείς του Φανούρη Καργάκη άρχισαν να εκτοξεύουν κατά πάνω της ύβρεις και απειλές.

Το κλίμα στην περιοχή παραμένει ιδιαίτερα τεταμένο, καθώς και οι δύο οικογένειες έχουν λάβει μέτρα απομάκρυνσης των μελών τους, ζητώντας να μην πλησιάζει κανείς από την αντίπαλη πλευρά τη γειτονιά τους.

Το νέο περιστατικό δείχνει πως η ένταση και η οργή δεν έχουν κοπάσει, παρά τις προσπάθειες για ηρεμία, με τον κίνδυνο νέων συγκρούσεων να παραμένει υπαρκτός.

