Ολοκληρώθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν -2- ημεδαποί κατηγορούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών

Κατασχέθηκαν σχεδόν -7- κιλά κάνναβης και πάνω -5- κιλά κοκαΐνης

Ολοκληρώθηκε, σήμερα (24.01.2026), συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση η οποία οργανώθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου και πραγματοποιήθηκε σε περιοχές των Δήμων Μαλεβιζίου και Μυλοποτάμου.

Αποτέλεσμα της επιχείρησης ήταν η σύλληψη δύο (2) ημεδαπών ηλικίας 31 και 27 σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο ειδικών δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου για την αποδόμηση εγκληματικών ομάδων που δραστηριοποιούνται στην διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου αναφορικά με τη διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών από τους δύο ημεδαπούς, οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση.

Η επιχείρηση η οποία εξελίχθηκε από χθες (23.01.2026) και ολοκληρώθηκε σήμερα (24.01.206) περιλάμβανε έρευνες σε οικίες και χώρους που χρησιμοποιούν οι ημεδαποί σε περιοχές των Δήμων Μαλεβιζίου και Μυλοποτάμου και συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας με τη συνεργασία αστυνομικών Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ηρακλείου και Ρεθύμνου και του Τμήματος Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Τ.Ε.Κ.Α.Μ.) Κρήτης.

Συγκεκριμένα χθες (23.01.2026) απογευματινές ώρες εντοπίστηκαν οι δυο ημεδαποί να μεταβαίνουν με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο σε οικία που χρησιμοποιούσαν για την απόκρυψη ναρκωτικών ουσιών σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου και αφού παρέλαβαν δύο συσκευασίες με ποσότητες ναρκωτικών ουσιών μετέβησαν στην οικία του 27χρονου.

Άμεσα ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν ενώ σε έρευνες που ακολούθησαν στις εν λόγω οικίες και στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

• -6.815- γραμμάρια κάνναβης

• -504,7- γραμμάρια κοκαΐνης

• -5- ζυγαριές ακριβείας

• το χρηματικό ποσό των -7.500- ευρώ και

• τέσσερα κινητά τηλέφωνα.

Το όχημα κατασχέθηκε ως μέσο διευκόλυνσης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.