Συνελήφθη αλλοδαπός για κλοπές στο Λασίθι

Συνελήφθη χθες (23.01.2026) σε περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας 30χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για κλοπές.

Ειδικότερα ξημερώματα της 23.01.2026 άγνωστος προσπάθησε ανεπιτυχώς να διαρρήξει μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων (Α.Τ.Μ.) εκτός τραπεζικής εγκατάστασης, προκαλώντας του φθορές.

Όπως προέκυψε από την εμπεριστατωμένη έρευνα και προανάκριση της ανωτέρω Υπηρεσίας, ο 30χρονος είναι ο δράστης της εν λόγω πράξης, ο οποίος αφού αναζητήθηκε εντοπίστηκε άμεσα και συνελήφθη.

Από τη συνεχιζόμενη προανάκριση διαπιστώθηκε ότι σε προγενέστερο χρόνο είχε διαπράξει ακόμα μια κλοπή σε κατάστημα και σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που χρησιμοποίησε για τη διάπραξη των κλοπών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία και τα αφαιρεθέντα αντικείμενα από το κατάστημα τα οποία αποδόθηκαν στον παθόντα.

Όχημα κατασχέθηκε ως μέσο για τη διευκόλυνση παράνομων ενεργειών.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας.