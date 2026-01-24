Ηράκλειο:Την πρωτοχρονιάτικη πίτα για το 2026 έκοψε ο Δήμος Γόρτυνας

Με χαμόγελα και ευχές για υγεία, ευτυχία και δημιουργικότητα, το 2026 και με την ευλογία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Γορτύνης και Αρκαδίας, κ.κ. Μακαρίου, που ευχήθηκε σε αιρετούς και εργαζομένους «Καλή Χρονιά και Καλά Έργα», έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του ο Δήμος Γόρτυνας.



Ο Δήμαρχος, Μιχάλης Κοκολάκης, ευχαρίστησε τους εργαζομένους για την προσφορά τους και την προσπάθεια που καταβάλλουν, σε καθημερινή βάση και ευχήθηκε υγεία, δύναμη και μια ακόμα πιο παραγωγική χρονιά για τον Δήμο Γόρτυνας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, παρατέθηκε γεύμα, όπου οι αιρετοί και εργαζόμενοι του Δήμου Γόρτυνας είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν ευχές για το νέο έτος.

Στην εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Δήμου Γόρτυνας, παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Ηγούμενος της Ι. Μ. Κουδουμά, π. Μακάριος Σπυριδάκης, o π. Νικόλαος, εφημέριος ενορίας Λούκιας, οι αντιδήμαρχοι Στέλιος Σηφάκης,

Κωνσταντίνος Κοκκινάκης, οι δημοτικοί σύμβουλοι Θανάσης Δεσδενάκης, Γιάννης Λιοδακάκης, Μαρία Σέγκου, Αντώνης Γαρεφαλάκης, Πελαγία Ιερωνυμάκη, Αντώνης Βαλεργάκης και η γενική γραμματέας του Δήμου, Κέλυ Γαρεφαλάκη.