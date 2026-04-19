Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η επιχείρηση διάσωσης της Γερμανίδας που εγκλωβίστηκε στο Αγιοφάραγγο

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια της 46χρονης Γερμανίδας που κάλεσε σε βοήθεια όντας τραυματισμένη στο Αγιοφάραγγο και συγκεκριμένα στο μονοπάτι προς την παραλία Βαθύ.
Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (κλιμάκιο Μοιρών) καθώς και άνδρες της 3ης ΕΜΑΚ που έσπευσαν στο δύσβατο σημείο, κατάφεραν να την απεγκλωβίσουν και να τη μεταφέρουν σε ασφαλή περιοχή.
Η γυναίκα που σύμφωνα με πληροφορίες, είχε χτυπήσει στο πόδι και αδυνατούσε να συνεχίσει την πορεία της, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο τη μεταφέρει στο πλησιέστερο νοσοκομείο προκειμένου για την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ