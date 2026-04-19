Ηράκλειο:Με ένα ποίημα αποχαιρετά τη μητέρα του ο Αλέξης Καλοκαιρινός

Η κηδεία της θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη

Βαρύ είναι το πένθος για τον Δήμαρχο Ηρακλείου, Αλέξη Καλοκαιρινό καθώς όπως είναι γνωστό, χθες Σάββατο, έχασε τη μητέρα του, Λουίζα Καλοκαιρινού σε ηλικία 94 ετών.

Με ένα ποίημα, που είχε γράψει ο ίδιος για εκείνη πριν από μερικά χρόνια, την αποχαιρέτησε με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο.

Σε ανάρτησή του αναφέρει:

Η κηδεία της Λουίζας Καλοκαιρινού θα γίνει την Τρίτη 21 Απριλίου, στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου, στο κέντρο του Ηρακλείου. Η σορός θα βρίσκεται στην εκκλησία από τις 11 το πρωί.

Κατόπιν επιθυμίας της οικογένειας, αντί στεφάνων, παρακαλείται όποιος το επιθυμεί να ενισχύσει τα Ιδρύματα Καλοκαιρινού για τις δραστηριότητες του Κοινωνικού Χώρου.