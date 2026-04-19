Κρήτη:Πρόγραμμα επίσκεψης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα σε εργοτάξια του ΒΟΑΚ

Αύριο, Δευτέρα 20 Απριλίου 2026, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλο, θα επισκεφτεί εργοτάξια του ΒΟΑΚ στις παρακάμψεις Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου.

Το πρόγραμμα είναι το εξής:

• 9:00 π.μ.: Εργοτάξιο παράκαμψης Χανίων

• 10:30 π.μ.: Εργοτάξιο παράκαμψης Ρεθύμνου

• 12:00 μ.μ.: Εργοτάξιο παράκαμψης Ηρακλείου

Εν συνεχεία, στις 14:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη σε έργα βελτίωσης του επιπέδου οδικής ασφάλειας στον ΒΟΑΚ και συγκεκριμένα στο τμήμα «ΧΥΤΑ Ηρακλείου – Λινοπεράματα»: https://maps.app.goo.gl/pn3CYW4aLz1wDoQZA