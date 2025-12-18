ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Ολοκληρώθηκε η Εθελοντική Αιμοδοσία, στο Δήμο Πλατανιά

Από: Team Πολ. Κρήτης

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εθελοντική αιμοδοσία που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025 στο Δημαρχείο Πλατανιά, στο Γεράνι, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου Πλατανιά με τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Νομού Χανίων «Άγιος Ιωάννης» και το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «Άγιος Γεώργιος».

Η προσέλευση των δημοτών ήταν, για μία ακόμη φορά, ιδιαίτερα ενθαρρυντική, επιβεβαιώνοντας την ευαισθησία και την αλληλεγγύη της τοπικής κοινωνίας. Παράλληλα με την αιμοδοσία, πραγματοποιήθηκε και δειγματοληψία για την εγγραφή εθελοντών δοτών μυελού των οστών.

Ο Δήμος Πλατανιά ευχαριστεί θερμά όλους τους εθελοντές αιμοδότες, καθώς και τους υπαλλήλους του Δήμου και των Επιχειρήσεών του, που στήριξαν τη δράση. Η ανιδιοτελής προσφορά τους αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση και ενισχύει το αίσθημα κοινωνικής συνοχής και ευθύνης.

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πρόνοιας, κα Χρυσάνθη Μαραγκουδάκη – Πλοκαμάκη, η οποία είχε τον συντονισμό της δράσης, δήλωσε: «…Η σημερινή αιμοδοσία αποτελεί πράξη αγάπης και έμπρακτη απόδειξη κοινωνικής ευαισθησίας. Με τη συμμετοχή μας συμβάλλουμε αποφασιστικά σε μια διαρκή ανάγκη: την ανάγκη για αίμα. Το αίμα δεν παράγεται ούτε αντικαθίσταται· μόνο προσφέρεται. Και αυτή η προσφορά σώζει ζωές..».

Η Πρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Χανίων «Άγιος Ιωάννης», κα Δέσποινα Ροδουσάκη, ευχαρίστησε τον Δήμαρχο Πλατανιά κ. Ιωάννη Μαλανδράκη και την Αντιδήμαρχο κα Μαραγκουδάκη – Πλοκαμάκη για τη φιλοξενία της δράσης στο Δημαρχείο και εξήρε τη συμμετοχή των υπαλλήλων και των δημοτών, σημειώνοντας: «Συγκεντρώθηκαν 25 φιάλες αίματος. Οι ανάγκες είναι μεγάλες και με τέτοιες πρωτοβουλίες προσφέρουμε ελπίδα και ουσιαστική στήριξη στον συνάνθρωπό μας».

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
