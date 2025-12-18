ΚΡΗΤΗ

TOP FOODIE WEBSITES 2026: Η Κρήτη «σερβίρει» ψηφιακές εμπειρίες σε όλο τον κόσμο!

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Λήγει στις 31 Δεκεμβρίου η προθεσμία συμμετοχής στον διεθνή διαγωνισμό TOP FOODIE WEBSITES 2026 για την ανάδειξη της κρητικής γαστρονομίας

Η Κρήτη, Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026, ανοίγει την ψηφιακή της κουζίνα στον κόσμο και καλεί δημιουργούς, επαγγελματίες και φορείς να πάρουν θέση στο διεθνές… τραπέζι του διαγωνισμού TOP FOODIE WEBSITES 2026.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε websites, εφαρμογές, blogs ή άλλο ψηφιακό εργαλείο που αναδεικνύει τις πολιτισμικές και γαστρονομικές εμπειρίες της Κρήτης και δίνει την ευκαιρία διάκρισης σε διεθνές επίπεδο.

Ο διαγωνισμός αναζητά σύγχρονες, αυθεντικές και βιωματικές ψηφιακές πλατφόρμες που προβάλλουν ξεχωριστές εμπειρίες, χαρακτηριστικές της Κρητικής Γαστρονομίας, όπως:

Γευσιγνωσίες, γαστρονομικές και οινικές διαδρομές, επισκέψεις σε αγροκτήματα, οινοποιεία και χώρους παραγωγής, μαθήματα μαγειρικής και παραδοσιακές συνταγές, βιωματικές εμπειρίες χειροτεχνίας, αγορές και εκθέσεις τροφίμων & κρασιών, μουσεία και αξιοθέατα πολιτιστικής κληρονομιάς που συνδέονται με τη διατροφή!

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις συμμετοχές τους ως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Όλες οι πληροφορίες, οι όροι, οι οδηγίες συμμετοχής και η φόρμα υποβολής είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο https://ibo.crete.gov.gr/call-for-top-foodie-websites-2026/

Η κρητική γαστρονομία δεν είναι μόνο γεύση. Είναι εμπειρία, Πολιτισμός, Ιστορία. Αν το ψηφιακό σας έργο τα συνδυάζει όλα, η Περιφέρεια Κρήτης, Ευρωπαϊκή Γαστρονομική Περιφέρεια για το 2026, η Εκπαιδευτική – Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ και το Ινστιτούτο IGCAT σάς καλούν να δηλώσετε τη συμμετοχή σας άμεσα!

Συλλήψεις για ναρκωτικά σε περιοχές της Κρήτης

0
Σύλληψη ημεδαπού για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών...

Ολοκληρώθηκε η Εθελοντική Αιμοδοσία, στο Δήμο Πλατανιά

0
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εθελοντική αιμοδοσία που πραγματοποιήθηκε ...

Συλλήψεις για ναρκωτικά σε περιοχές της Κρήτης

0
Σύλληψη ημεδαπού για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών...

Ολοκληρώθηκε η Εθελοντική Αιμοδοσία, στο Δήμο Πλατανιά

0
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εθελοντική αιμοδοσία που πραγματοποιήθηκε ...
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
