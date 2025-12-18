ΚΡΗΤΗ

Συλλήψεις για ναρκωτικά σε περιοχές της Κρήτης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σύλληψη ημεδαπού για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών

Συνελήφθη χθες (17.12.2025) το απόγευμα στο Ηράκλειο, 29χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης

Εγκλημάτων Ηρακλείου αφού εντοπίστηκε ο ημεδαπός ακολούθησε έλεγχος στον ίδιο και έρευνα στην οικία του κατά την διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 10 γραμμάρια κοκαΐνης, το χρηματικό ποσό των 400 ευρώ ως
προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες, ζυγαριά ακριβείας και κινητό τηλέφωνο.

Προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.
ΧΑΝΙΑ

Σύλληψη -2- ημεδαπών για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών

Συνελήφθησαν χθες (17.12.2025) το μεσημέρι στα Χανιά, δύο ανήλικοι ημεδαποί κατηγορούμενοι για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χανίων πραγματοποιήθηκε έλεγχος στους δύο ημεδαπούς κατά την διάρκεια του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο μικροποσότητες κάνναβης.

Προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

TOP FOODIE WEBSITES 2026: Η Κρήτη «σερβίρει»...

0
Λήγει στις 31 Δεκεμβρίου η προθεσμία συμμετοχής στον διεθνή...

Ολοκληρώθηκε η Εθελοντική Αιμοδοσία, στο Δήμο Πλατανιά

0
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εθελοντική αιμοδοσία που πραγματοποιήθηκε ...

TOP FOODIE WEBSITES 2026: Η Κρήτη «σερβίρει»...

0
Λήγει στις 31 Δεκεμβρίου η προθεσμία συμμετοχής στον διεθνή...

Ολοκληρώθηκε η Εθελοντική Αιμοδοσία, στο Δήμο Πλατανιά

0
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εθελοντική αιμοδοσία που πραγματοποιήθηκε ...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
TOP FOODIE WEBSITES 2026: Η Κρήτη «σερβίρει» ψηφιακές εμπειρίες σε όλο τον κόσμο!
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

TOP FOODIE WEBSITES 2026: Η Κρήτη «σερβίρει» ψηφιακές εμπειρίες σε όλο τον κόσμο!

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Λήγει στις 31 Δεκεμβρίου η προθεσμία συμμετοχής στον διεθνή...

Ολοκληρώθηκε η Εθελοντική Αιμοδοσία, στο Δήμο Πλατανιά

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εθελοντική αιμοδοσία που πραγματοποιήθηκε ...

«Χριστουγεννιάτικες ευχές από τον Νίκο Καζαντζάκη: από το χθες στο σήμερα»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη εμπνευσμένο από τη...

Στρατηγική προώθηση της Κρήτης σε επαγγελματίες του τουρισμού στην Αυστρία

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Εξαιρετικά επιτυχημένη ήταν η συμμετοχή της Περιφέρεια Κρήτης στην...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST