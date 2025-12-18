Συλλήψεις για ναρκωτικά σε περιοχές της Κρήτης

Σύλληψη ημεδαπού για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών

Συνελήφθη χθες (17.12.2025) το απόγευμα στο Ηράκλειο, 29χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης

Εγκλημάτων Ηρακλείου αφού εντοπίστηκε ο ημεδαπός ακολούθησε έλεγχος στον ίδιο και έρευνα στην οικία του κατά την διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 10 γραμμάρια κοκαΐνης, το χρηματικό ποσό των 400 ευρώ ως

προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες, ζυγαριά ακριβείας και κινητό τηλέφωνο.

Προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

ΧΑΝΙΑ

Σύλληψη -2- ημεδαπών για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών

Συνελήφθησαν χθες (17.12.2025) το μεσημέρι στα Χανιά, δύο ανήλικοι ημεδαποί κατηγορούμενοι για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χανίων πραγματοποιήθηκε έλεγχος στους δύο ημεδαπούς κατά την διάρκεια του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο μικροποσότητες κάνναβης.

Προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.