Ολυμπιακός για Ελαμπντελαουί: «Σε ευχαριστούμε για όλες τις θρυλικές στιγμές που ζήσαμε μαζί» (pic)

Ο Ομάρ Ελαμπντελαουί αποφάσισε να βάλει τέλος στην ποδοσφαιρική του καριέρα και η ΠΑΕ Ολυμπιακός του ευχήθηκε ότι καλύτερο στο μέλλον και φυσικά τον ευχαρίστησε για όσα προσέφερε στην ομάδα.

Ο Νορβηγός άσος φόρεσε τη φανέλα των Πειραιωτών 170 φορές έχοντας 11 γκολ και 16 ασίστ. Οι «ερυθρόλευκοι» είναι μακράν η ομάδα με την οποία αγωνίστηκε περισσότερο ο Ομάρ. Τα δύσκολα όμως ξεκίνησαν μετά τη θητεία του στον Ολυμπιακό και συγκεκριμένα την περίοδο που αγωνιζόταν στη Γαλατασαράι. Ήταν η τελευταία μέρα του 2020 όταν ένα πυροτέχνημα έσκασε στο πρόσωπό του και του προκάλεσε προσωρινή τύφλωση. Από εκείνη τη μέρα η ζωή του άλλαξε καθώς χρειάστηκε να υποβληθεί σε διψήφιο αριθμό χειρουργείων και παρότι επέστρεψε στη δράση μετά από 14 μήνες, δεν ήταν ξανά ο ίδιος. Αξίζει να σημειωθεί πάντως πως ο Ελαμπντελαουί υπήρξε και διεθνής, καταγράφοντας 49 συμμετοχές με την Εθνική του ομάδα.

«Έφτασε η ώρα μου να απομακρυνθώ από το όμορφο παιχνίδι – ένα παιχνίδι που μου έδωσε περισσότερα από όσα θα μπορούσα ποτέ να ονειρευτώ. Από τα βάθη της καρδιάς μου, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν σε αυτό το απίστευτο ταξίδι. Σας ευχαριστώ για όλα».

My time has come to step away from the beautiful game-a game that has given me more than I could ever have dreamed of.

From the bottom of my heart, I want to thank everyone who has been part of this incredible journey.

Thank you for everything❤️ pic.twitter.com/prSQFfyYpR

— Omar Elabdellaoui (@OmarEla14) January 27, 2025