ΑΘΛΗΤΙΚΑSUPER LEAGUEΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ολυμπιακός – ΟΦΗ: Δυναμική παρουσία από τους 7.000 οπαδούς των Πειραιωτών στο Παγκρήτιο

Από: Παπουτσάκης

Ημερομηνία:

Το Betsson Super Cup βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στο Παγκρήτιο στάδιο, με τον Ολυμπιακό και τον ΟΦΗ να διεκδικούν την πρώτη κούπα της φετινής χρονιάς στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ έκανε μία ανάρτηση μέσω του «X», ανεβάζοντας βίντεο από την ατμόσφαιρα που έχουν δημιουργήσει 7.000 οπαδοί των Πειραιωτών και γράφοντας την εξής λεζάντα «Θρύλε η Κρήτη το δεύτερό σου σπίτι».

Μία υπέροχη ατμόσφαιρα από τους υποστηρικτές των δύο ομάδων και ένα ματς-γιορτή, χωρίς να έχει δημιουργηθεί το παραμικρό επεισόδιο από τους χιλιάδες οπαδούς που βρίσκονται στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Δείτε παρακάτω φωτογραφίες από τις κερκίδες και των δύο οπαδών:

SUPER CUP 2026 / ΟΣΦΠ – ΟΦΗ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
SUPER CUP 2026 / ΟΣΦΠ – ΟΦΗ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Πικετοφορία των Οργανώσεων Ηρακλείου του ΚΚΕ και...

0
Οι Τομεακές Οργανώσεις Ηρακλείου του ΚΚΕ και της ΚΝΕ...

Ολυμπιακός – ΟΦΗ: Η ώρα και το...

0
Το απόγευμα του Σαββάτου ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ...

Πικετοφορία των Οργανώσεων Ηρακλείου του ΚΚΕ και...

0
Οι Τομεακές Οργανώσεις Ηρακλείου του ΚΚΕ και της ΚΝΕ...

Ολυμπιακός – ΟΦΗ: Η ώρα και το...

0
Το απόγευμα του Σαββάτου ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Πικετοφορία των Οργανώσεων Ηρακλείου του ΚΚΕ και της ΚΝΕ σήμερα 6:30μμ Πλατεία Λιονταριών
Παπουτσάκης
Παπουτσάκης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST