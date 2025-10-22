ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεκάδες συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις σε Κρήτη, Αττική και Βόρεια Ελλάδα

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για λήψη παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Bόρεια Ελλάδα, Αττική και Κρήτη

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 37 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Έδεσσα, Γιαννιτσά, Γιάννενα, Αττική και Κρήτη.

Η δικογραφία, σύμφωνα με πληροφορίες, αφορά εγκληματική οργάνωση και κακουργηματική απάτη.

Έλεγχοι ΑΑΔΕ στα Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων

Πριν από λίγες ημέρες, στη φάκα των ελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για φοροδιαφυγή που αγγίζει το 100%, πιάστηκαν Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ), τα οποία εξυπηρετούν τους αγρότες και τους κτηνοτρόφος να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης.

Ειδικότερα η ΑΑΔΕ προχώρησε σε αιφνιδιαστικούς ελέγχους σε 58 ΚΥΔ σε όλη τη χώρα, κάνοντας φύλλο και φτερό τα παραστατικά, που έχουν εκδοθεί, φέρνοντας στο φως σειρά παρατυπιών.

Τα πρόστιμα, που επιβλήθηκαν ανήλθαν σε 414.000 ευρώ, ενώ σε 42 ΚΥΔ μπήκε 48ωρο «λουκέτο»

Οι ελεγκτές προχώρησαν στη διασταύρωση των ΑΦΜ των αιτήσεων με την πλατφόρμα myData, ανακαλύπτοντας ότι έλειπαν τιμολόγια και δεν είχαν εκδοθεί 45.200 αποδείξεις, με αποκρυβείσα ύλη 3,2 εκατομμυρίων ευρώ. Τα πρόστιμα, που επιβλήθηκαν ανήλθαν σε 414.000 ευρώ, ενώ σε 42 ΚΥΔ μπήκε 48ωρο «λουκέτο».

Πού πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε σε 23 νομούς και περιφερειακές ενότητες της χώρας (Θεσσαλονίκη, Δράμα, Κιλκίς, Σέρρες, Κοζάνη, Καβάλα, Χαλκιδική Φλώρινα, Νομό Ηρακλείου, Άργος, Τρίπολη, Γρεβενά, Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη, Φέρες Έβρου, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Σπάρτη, Λάρισα, Σάμο, Τρίκαλα, Κομοτηνή και Ξανθή).

Τα 42 ΚΥΔ στα οποία εντοπίστηκαν παραβιάσεις και έκλεισαν βρίσκονται τα 8 ΚΥΔ στο Ηράκλειο, τα 7 στο Κιλκίς, τα 4 στη Λάρισα, από δύο ΚΥΔ σε Τρίκαλα, Κεφαλλονιά, Γρεβενά, Θεσσαλονίκη και Δράμα και από ένα ΚΥΔ σε Σάμο, Σπάρτη, Ζάκυνθο, Άργος, Αγρίνιο, Έδεσσα, Ξάνθη, Σέρρες, Κομοτηνή, Φλώρινα, Κοζάνη, Χαλκιδική και Κατερίνη.