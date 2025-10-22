ΕΛΛΑΔΑ

Η ΓΣΕΕ αποχαιρετά το μεγάλο δημιουργό Διονύση Σαββόπουλο

Η ΓΣΕΕ αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο, έναν από τους σημαντικότερους τραγουδοποιούς που γέννησε η χώρα. Τον άνθρωπο που πάντρεψε την πλούσια λαϊκή μας παράδοση με αισθητικά ρεύματα της Δύσης επηρεάζοντας ισχυρά τα πολιτιστικά πράγματα του τόπου.

Ο Σαββόπουλος, συχνά αποκαλούμενος και ως ο Dylan της Ελλάδας, υπήρξε ο ευαίσθητος τροβαδούρος μιας γενιάς που διψούσε για πολιτική και κοινωνική απελευθέρωση, σε ευθυγράμμιση με τα μεγάλα παγκόσμια κινήματα της δεκαετίας του ’60. Ποιος τραγούδησε καλύτερα για τους πόθους και τα όνειρα των νέων, των φοιτητών, των εργαζόμενων από τον δημιουργό του «Φορτηγού», του «Βρώμικου Ψωμιού»; Ποιος εξέφρασε πιο αυθεντικά την οργή του 16άρη που ασφυκτιά μέσα σε ένα κοινωνικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο βαθιά συντηρητικό;

Το 2018, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της, η Συνομοσπονδία συνεργάστηκε μαζί του για μια σειρά συναυλιών ανά την Ελλάδα, με κεντρική στιγμή τη μεγάλη μουσική εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Η συμμετοχή του δεν αποτέλεσε απλώς καλλιτεχνική επιλογή, αλλά συνειδητή σύνδεση με έναν δημιουργό που, μέσα από το έργο του, προσέγγισε με συνέπεια τα κοινωνικά ζητήματα.

Ένας από τους τελευταίους μεγάλους αποχωρεί. Η ΓΣΕΕ στο πρόσωπό του τιμά τον δημιουργό που εμπνέει, που προκαλεί, που εκπαιδεύει, που αφυπνίζει συνειδήσεις. Τον δημιουργό γέννημα της κοινωνίας.
Η Συνομοσπονδία εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεκάδες συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις σε...

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για λήψη παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ...

Μεγάλη επιχείρηση για παράνομες επιδοτήσεις από τον...

Μεγάλη επιχείρηση βρίσκεται από το πρωί σε εξέλιξη από...

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεκάδες συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις σε...

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για λήψη παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ...

Μεγάλη επιχείρηση για παράνομες επιδοτήσεις από τον...

Μεγάλη επιχείρηση βρίσκεται από το πρωί σε εξέλιξη από...
ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεκάδες συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις σε Κρήτη, Αττική και Βόρεια Ελλάδα
