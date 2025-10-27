ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποιες πληρωμές εκκρεμούν για τους αγρότες – Διευκρινίσεις Χατζηδάκη

Αλλαγές στις καταβολές των επιδοτήσεων.
Αλλάζει από το επόμενο έτος ο τρόπος που θα γίνονται οι καταβολές των επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στους δικαιούχους.
Όπως είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος «τρέχει μια προσπάθεια για τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και το νέο, σύγχρονο σύστημα ελέγχων και πληρωμών, που θα επιτρέψει, από το 2026 και μετά οι πληρωμές να γίνονται με διαφάνεια και χωρίς άλλες επιπλοκές ».
Και συνέχισε λέγοντας πως «έχουν ήδη γίνει οι πρώτες πληρωμές για παλαιότερα ή εκκρεμή προγράμματα και μέσα στον Οκτώβριο θα έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 6-7 πληρωμές. Ολοκληρώθηκε μέσα στην εβδομάδα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη βασική ενίσχυση του 2025 και θα ξεκινήσει άμεσα η επεξεργασία των δηλώσεων. Για τους γεωργούς θα ληφθεί υπ’ όψιν το λεγόμενο ΑΤΑΚ, ενώ για τους κτηνοτρόφους συγκεκριμένα τεκμήρια, όπως τα τιμολόγια γάλακτος ή κρέατος που παρέδωσαν ή αγοράς ζωοτροφών. Στόχος μας είναι να τους πληρώσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται».
Ποιες πληρωμές εκκρεμούν για τους αγρότες
Υπενθυμίζεται πως για τον Οκτώβριο του 2025 εκκρεμούν οι εξής πληρωμές για τους αγρότες:
-Παλιά βιολογικά: Ενίσχυση φυτική παραγωγής και μελισσοκομίας (εκτός Θεσσαλίας και Αττικής) για το 2024. Εκκρεμεί η πληρωμή για το υπόλοιπο 30%
-Συνδεδεμένες ενισχύσεις για το 2024: Αυξημένες ενισχύσεις για 8 καλλιέργειες (καλαμπόκι, πορτοκάλι, σιτάρι, ρύζι, ψυχανθή, μήλα, σπόροι, βιομηχανική ντομάτα).Εκκρεμούν οι συμπληρωματικές πληρωμές.
-Βασική Ενίσχυση για το 2025: Προκαταβολή. Εκκρεμεί το 70% της προκαταβολής και η πληρωμή αναμένεται να γίνει τέλος Νοεμβρίου.
-Μέτρο 23: Ενισχύσεις καλλιέργειας με ζημιές από ακραία φαινόμενα μετά την 1η Ιανουαρίου του 2024.Η εκκρεμεί να καταβληθεί η πλήρης ενίσχυση
Επίσης αναμένεται να δοθούν:
-128 εκατ. ευρώ για την εξόφληση της Βιολογικής του 2024.
-96 εκατ. ευρώ για την προκαταβολή βιολογική του 2025.
-238 εκατ. ευρώ για την Εξισωτική του 2025
-22 εκατ. ευρώ για τους Νέους Αγρότες
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ