ΕΛΛΑΔΑΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποιες πληρωμές εκκρεμούν για τους αγρότες – Διευκρινίσεις Χατζηδάκη

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Αλλαγές στις καταβολές των επιδοτήσεων.

Αλλάζει από το επόμενο έτος ο τρόπος που θα γίνονται οι καταβολές των επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στους δικαιούχους.

Όπως είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος «τρέχει μια προσπάθεια για τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και το νέο, σύγχρονο σύστημα ελέγχων και πληρωμών, που θα επιτρέψει, από το 2026 και μετά οι πληρωμές να γίνονται με διαφάνεια και χωρίς άλλες επιπλοκές ».

Και συνέχισε λέγοντας πως «έχουν ήδη γίνει οι πρώτες πληρωμές για παλαιότερα ή εκκρεμή προγράμματα και μέσα στον Οκτώβριο θα έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 6-7 πληρωμές. Ολοκληρώθηκε μέσα στην εβδομάδα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη βασική ενίσχυση του 2025 και θα ξεκινήσει άμεσα η επεξεργασία των δηλώσεων. Για τους γεωργούς θα ληφθεί υπ’ όψιν το λεγόμενο ΑΤΑΚ, ενώ για τους κτηνοτρόφους συγκεκριμένα τεκμήρια, όπως τα τιμολόγια γάλακτος ή κρέατος που παρέδωσαν ή αγοράς ζωοτροφών. Στόχος μας είναι να τους πληρώσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται».

Ποιες πληρωμές εκκρεμούν για τους αγρότες

Υπενθυμίζεται πως για τον Οκτώβριο του 2025 εκκρεμούν οι εξής πληρωμές για τους αγρότες:

-Παλιά βιολογικά: Ενίσχυση φυτική παραγωγής και μελισσοκομίας (εκτός Θεσσαλίας και Αττικής) για το 2024. Εκκρεμεί η πληρωμή για το υπόλοιπο 30%
-Συνδεδεμένες ενισχύσεις για το 2024: Αυξημένες ενισχύσεις για 8 καλλιέργειες (καλαμπόκι, πορτοκάλι, σιτάρι, ρύζι, ψυχανθή, μήλα, σπόροι, βιομηχανική ντομάτα).Εκκρεμούν οι συμπληρωματικές πληρωμές.
-Βασική Ενίσχυση για το 2025: Προκαταβολή. Εκκρεμεί το 70% της προκαταβολής και η πληρωμή αναμένεται να γίνει τέλος Νοεμβρίου.
-Μέτρο 23: Ενισχύσεις καλλιέργειας με ζημιές από ακραία φαινόμενα μετά την 1η Ιανουαρίου του 2024.Η εκκρεμεί να καταβληθεί η πλήρης ενίσχυση

Επίσης αναμένεται να δοθούν:

-128 εκατ. ευρώ για την εξόφληση της Βιολογικής του 2024.
-96 εκατ. ευρώ για την προκαταβολή βιολογική του 2025.
-238 εκατ. ευρώ για την Εξισωτική του 2025
-22 εκατ. ευρώ για τους Νέους Αγρότες

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Τέλος οι φορολογικές δηλώσεις όπως τις ξέραμε:...

0
Το μόνο που θα έχει να κάνει ο φορολογούμενος...

Κληρονομιά με χρέη: Τι αλλάζει και πώς...

0
Η υπερχρεωμένη κληρονομία αποτελεί εδώ και χρόνια ένα από...

Τέλος οι φορολογικές δηλώσεις όπως τις ξέραμε:...

0
Το μόνο που θα έχει να κάνει ο φορολογούμενος...

Κληρονομιά με χρέη: Τι αλλάζει και πώς...

0
Η υπερχρεωμένη κληρονομία αποτελεί εδώ και χρόνια ένα από...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Τιμές ρεύματος: Τρίτος μήνας αυξήσεων στο χρηματιστήριο ενέργειας
Επόμενο άρθρο
Κληρονομιά με χρέη: Τι αλλάζει και πώς θα προστατεύονται οι κληρονόμοι
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Τέλος οι φορολογικές δηλώσεις όπως τις ξέραμε: Τι αλλάζει

ΠΚ team ΠΚ team -
Το μόνο που θα έχει να κάνει ο φορολογούμενος...

Πέθανε ο πρώην Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Λάμπης Νικολάου

ΠΚ team ΠΚ team -
Υπήρξε μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του ελληνικού αθλητισμού...

Κληρονομιά με χρέη: Τι αλλάζει και πώς θα προστατεύονται οι κληρονόμοι

ΠΚ team ΠΚ team -
Η υπερχρεωμένη κληρονομία αποτελεί εδώ και χρόνια ένα από...

Τραγωδία στον Μυλοπόταμο – Νεκρός άνδρας στη διάρκεια εργασιών σε παλιό κτίσμα

ΠΚ team ΠΚ team -
Στο σημείο έσπευσε δύναμη της ΕΜΑΚ για την ανάσυρσή...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST