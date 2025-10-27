Τιμές ρεύματος: Τρίτος μήνας αυξήσεων στο χρηματιστήριο ενέργειας

Οι τιμές ρεύματος για τον Οκτώβριο κλείνουν πάνω από τα 112 ευρώ/MWh – Οι λύσεις στα μπλε και τα κόκκινα τιμολόγια

Οι τιμές ρεύματος πυροδοτούν ανησυχία σε οικιακούς καταναλωτές και επιχειρήσεις.

Για τρίτο συνεχόμενο μήνα οι τιμές ρεύματος στο ελληνικό χρηματιστήριο ενέργειας συνεχίζουν το ανοδικό ράλι. Μάλιστα σε σχέση με τον Αύγουστο αυξήθηκαν κατά 52%.

Οι τιμές ρεύματος του Οκτωβρίου

Για το διάστημα 1 με 27 Οκτωβρίου όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Day Ahead Market στο η μέση τιμή στη χρηματιστηριακή αγορά διαμορφώθηκε στα 112,25 ευρώ ανά MWh (Μεγαβατώρα).

Συγκριτικά με την ίδια περίοδο του Σεπτεμβρίου, οπότε και η μέση τιμή ήταν στα 88,59 ευρώ ανά MWh, η αύξηση είναι πάνω από 26%. Και σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του Αυγούστου, οπότε και η μέση χρηματιστηριακή τιμή ήταν στα 73,76 ευρώ ανά MWh, η αύξηση ξεπερνά το 52%.

Γιατί οι τιμές ρεύματος ανέβηκαν

Σύμφωνα με τις αναλύσεις ειδικών της ενεργειακής αγοράς για τον μήνα Οκτώβριο οι αυξήσεις αποδίδονται στις καιρικές συνθήκες.

Τον Οκτώβριο σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, οι περισσότεροι ανεξάρτητοι προμηθευτές προχώρησαν σε τσουχτερές αυξήσεις στα πράσινα και τα κίτρινα τιμολόγια ρεύματος

Στις περισσότερες ημέρες του μήνα η νηνεμία κράτησε σβηστές τις ανεμογεννήτριες. Φαινόμενο το οποίο καταγράφηκε στη Βόρεια, Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Με δεδομένο ότι οι αγορές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη είναι διασυνδεδεμένες οι ανοδικές τάσεις κυριάρχησαν και στην Ελλάδα. Οι ακριβότερες μονάδες φυσικού αερίου λειτούργησαν περισσότερες ώρες έναντι άλλων μηνών με αποτέλεσμα οι τιμές ρεύματος στο ελληνικό χρηματιστήριο ενέργειας να ανέβουν.

Τα τιμολόγια λιανικής

Δεν αποκλείεται οι πάροχοι να επιλέξουν για τη διαμόρφωση των κυμαινόμενων τιμολογίων του Νοεμβρίου να ψαλιδίσουν τις αυξήσεις.

Οι οικιακοί μετρητές με μπλε τιμολόγια ξεπέρασαν τους 1,307 εκατομμύρια αποσπώντας μερίδιο 22,14% στο σύνολο των κατηγοριών των τιμολογίων

Τον Οκτώβριο σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, οι περισσότεροι ανεξάρτητοι προμηθευτές προχώρησαν σε τσουχτερές αυξήσεις στα πράσινα και τα κίτρινα τιμολόγια ρεύματος. Σε αντίθεση με τη ΔΕΗ και την Protergia οι οποίες και απορρόφησαν τις ανατιμήσεις της χονδρεμπορικής αγοράς στις συγκεκριμένες κατηγορίες.

Τα μπλε και τα κόκκινα τιμολόγια ρεύματος

Πάντως, όλο και περισσότεροι οικιακοί καταναλωτές στρέφονται στα μπλε ή σταθερά τιμολόγια ρεύματος.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΟΤ, τον Ιούλιο (τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΡΑΑΕΥ), οι οικιακοί μετρητές με μπλε τιμολόγια ξεπέρασαν τους 1,307 εκατομμύρια αποσπώντας μερίδιο 22,14% στο σύνολο των κατηγοριών των τιμολογίων. Τον Ιανουάριο του 2025 οι οικιακοί μετρητές με μπλε τιμολόγια ήταν 867.161.

Προς τα μέσα Νοεμβρίου αναμένεται μία νέα κατηγορία τιμολογίων να αποκτήσει κι επίσημο όνομα και χρώμα και πρόκειται για τα κόκκινα τιμολόγια

Βέβαια κυρίαρχα παραμένουν τα πράσινα τιμολόγια με τους οικιακούς μετρητές να ξεπερνούν τους 3,741 εκατομμύρια βαίνοντας μειούμενοι, με αργούς ρυθμούς βέβαια. Τον περασμένο Ιανουάριο ήταν πάνω από 4,140 εκατομμύρια.

Τα μπλε τιμολόγια προσφέρουν σταθερές χρεώσεις για 12 μήνες και προστατεύουν τους οικιακούς καταναλωτές από τις ακραίες μεταβολές των χονδρεμπορικών τιμών.

Προς τα μέσα Νοεμβρίου αναμένεται μία νέα κατηγορία τιμολογίων να αποκτήσει κι επίσημο όνομα. Πρόκειται για τα κόκκινα τιμολόγια. Με αυτά τα προϊόντα προκαθορίζεται το εύρος τιμών και επί της ουσίας πάλι ο καταναλωτής για ένα διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών πληρώνει σταθερό ποσό ρεύματος.