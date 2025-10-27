Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή οδηγείται και ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης

Σύμφωνα με πληροφορίες παραδέχτηκε μέρος του βαρύτατου κατηγορητηρίου που του αποδίδεται – «Παραδέχομαι ότι έχω κάνει, με κατηγορείτε όμως για πολλαπλάσια»

Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του και ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες στη διάρκεια της απολογίας του παραδέχτηκε ένα μέρος του βαρύτατου κατηγορητηρίου που του αποδίδεται.

«Παραδέχομαι ότι έχω κάνει. Με κατηγορείτε όμως για πολλαπλάσια. Δεν είναι δίκαιο όλα αυτά που έχουν γίνει από πολλούς, να καλύπτονται πίσω από τη δική μου δίωξη.

Η ατομική ευθύνη του καθενός που έπαιρνε χρήματα στο λογαριασμό του δεν γίνεται να βαφτίζεται εγκληματική οργάνωση» , φέρεται να είπε ο κατηγορούμενος , ο οποίος αναφερόμενος στην πρώην σύζυγό του που τέθηκε σε κάτι οίκον περιορισμό με βραχιολάκι είπε ότι «δεν έχει καμία σχέση με όλο αυτό».

Σημειώνεται ότι σε κάτ’ οίκον περιορισμό με βραχιολάκι τέθηκε η σύζυγος του φερόμενου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης μετά την απολογία της για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ανακριτής και εισαγγελέας ομόφωνα έθεσαν το συγκεκριμένο περιοριστικό όρο στην κατηγορούμενη, η οποία φέρεται να έχει διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην υπόθεση, με βάση όσα της αποδίδονται στο κατηγορητήριο, το οποίο η ίδια αρνείται. «Δεν γνώριζα ότι γινόταν και όσα κατηγορείται ότι έκανε ο πρώην σύζυγός μου.

Έχω δική μου νόμιμη επιχείρηση με ρούχα και είχα λάβει νόμιμη επιχορήγηση σχετική με το αντικείμενο. Τα λεφτά που βρέθηκαν στους λογαριασμούς μου συνδέονται με την επιχειρηματική μου δραστηριότητα. Το λάθος μου ήταν, ότι του είχα τυφλή εμπιστοσύνη και είχε πλήρη πρόσβαση στο σύνολο των οικονομικών της επιχείρησής μου» υποστήριξε απολογούμενη η γυναίκα.

Έτσι οι μέχρι στιγμής προφυλακίσεις για την υπόθεση ανέρχονται σε 10 ενώ οι απολογίες συνεχίζονται σήμερα.

Το κατηγορητήριο για τον φερόμενο ως αρχηγό

Ο 38χρονος φέρεται, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, να είχε «κεντρικό και ηγετικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση, την οποία κατηύθυνε και συντόνιζε πλήρως, δίνοντας εντολές και οδηγίες στα υπόλοιπα μέλη» Στο κατηγορητήριο αναφέρεται συγκεκριμένα:

«Εκμεταλλευόμενος την εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία που διέθετε επί της διαδικασίας υποβολής Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.) στον ΟΠΕΚΕΠΕ, γνώση που είχε αποκτήσει από την επαγγελματική του ιδιότητα ως πρώην υπάλληλος σε πιστοποιημένο Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), εντόπιζε επιλέξιμα αγροτεμάχια και βοσκοτόπια σε διάφορες περιοχές της χώρας, τα οποία δεν είχαν δηλωθεί από τους νόμιμους κατόχους τους σε προηγούμενα έτη.

Ακολούθως, επεξεργαζόταν ή υπέβαλλε ο ίδιος τις Ε.Α.Ε. των λοιπών μελών, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς taxisnet, ενώ οι σχετικές ηλεκτρονικές υποβολές εντοπίστηκαν να προέρχονται από διευθύνσεις IP που ανήκουν στην σύζυγό του, , γεγονός που καταδεικνύει τον κεντρικό και ενορχηστρωτικό ρόλο του στην λειτουργία της οργάνωσης.

Για την παράνομη αυτή δραστηριότητα εισέπραττε χρηματικά ανταλλάγματα, είτε μέσω τραπεζικών μεταφορών από λογαριασμούς των λοιπών μελών, είτε σε μετρητά, ενώ στη συνέχεια προέβαινε σε πράξεις νομιμοποίησης των εσόδων, μέσω στοιχηματισμού, αγοράς πολυτελών κινητών πραγμάτων, διατραπεζικών μεταφορών και διαβίωσης με υψηλό επίπεδο πολυτέλειας…..Τέλος, δεν περιοριζόταν στον καθοδηγητικό ρόλο, αλλά συμμετείχε ενεργά στην εγκληματική δράση, υποβάλλοντας και ο ίδιος ψευδείς δηλώσεις Ε.Α.Ε., μέσω των οποίων εισέπραξε παρανόμως επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ·»

Ο πατέρας του αλλά και η συζυγός του φέρονται πως λειτουργούσαν, σύμφωνα με το κατηγορητήριο ως « υπαρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης, τελώντας υπό την καθοδήγηση του αρχηγού και αναλαμβάνοντας καίρια καθήκοντα που αφορούσαν την διαχείριση των οικονομικών ροών, την είσπραξη των παράνομων ποσών και τη διανομή των εσόδων στα επιμέρους μέλη, προκειμένου να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη και αποδοτική λειτουργία της οργάνωσης»

Από την έρευνα φαίνεται να προέκυψε πως ο πατέρας του φερόμενου ως αρχηγού « ενεργούσε ως ενδιάμεσος μεταξύ των λοιπών μελών και του τελευταίου. Ελάμβανε χρηματικά ποσά από μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και τα μετέφερε είτε με ηλεκτρονικές μεταφορές είτε με αναλήψεις μέσω Α.Τ.Μ., στους λογαριασμούς του αρχηγού.

Οι τραπεζικοί του λογαριασμοί χρησιμοποιήθηκαν συστηματικά για την εκτέλεση συναλλαγών, οι οποίες αποκαλύπτουν πράξεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό του ρόλο στο οικονομικό σκέλος της οργάνωσης.» Του καταλογίζεται δε πως εισέπραξε παρανόμως από ευρωπαϊκές επιδοτήσεις συνολικά 26.912,52 ευρώ.

Το εικονικό διαζύγιο

Επιφορτισμένη με τη διαχείριση των παράνομων εσόδων φαίνεται πως ήταν η σύζυγος του αρχηγού η οποία είχε ως κύρια δραστηριότητα το λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού. « Ενδεικτικό του βαθμού συμμετοχής της είναι το γεγονός ότι προέβη σε εικονική λύση του γάμου της με τον συγκατηγορούμενο σύζυγό της , φοβούμενη πιθανό έλεγχο και επακόλουθη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, τόσο των δικών της όσο και του συζύγου της», αναφέρει το σε βάρος της κατηγορητήριο στο οποίο επίσης σημειώνεται:

« Οι τραπεζικοί της λογαριασμοί χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση συναλλαγών που ενδεικνύουν νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ενώ οι διευθύνσεις IP που εμφανίζονται στο όνομά της συνδέονται με υποβολές ή επεξεργασίες Ε.Α.Ε. μελών της εγκληματικής οργάνωσης.

Η συμμετοχή της είχε διττό χαρακτήρα, καθώς αφενός μεν παρείχε κάλυψη στην δραστηριότητα του αρχηγού μέσω της χρήσης δικών της μέσων, και συγκεκριμένα της ατομικής της επιχείρησης, αφού, όπως θα αναφερθεί στην συνέχεια αναλυτικά, πλήθος Ε.Α.Ε. των ετών 2024 και 2025 μελών της οργάνωσης έχουν υποβληθεί ή επεξεργαστεί από διευθύνσεις IP με κάτοχο την ίδια και με διεύθυνση την έδρα της επιχείρησής της, αφετέρου συνέδραμε ενεργά στη διακίνηση και νομιμοποίηση των παρανόμως αποκτηθέντων χρημάτων».

Τόσο ο πατέρας όσο και η σύζυγος του φερόμενου αρχηγού κατηγορούνται ότι είχαν αναλάβει « τη χρηματοοικονομική βιωσιμότητα και λειτουργία της εγκληματικής οργάνωσης, διαχειριζόμενοι τα παράνομα έσοδα, κατανέμοντάς τα μεταξύ των μελών και συμβάλλοντας στη συγκάλυψη της προέλευσής τους, μέσω σύνθετων τραπεζικών κινήσεων και εικονικών συναλλαγών».