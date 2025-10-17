ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι απέφερε ο έλεγχος της ΑΑΔΕ στα Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων

Ο αγροτικός κόσμος ζητά να μην μείνει ο έλεγχος μόνο στη φοροδιαφυγή αλλά να επεκταθεί και στο κόλπο με τις εικονικές δηλώσεις στα ΚΥΔ

Στη φάκα των ελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για φοροδιαφυγή που αγγίζει το 100%, πιάστηκαν Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ), τα οποία εξυπηρετούν τους αγρότες και τους κτηνοτρόφος να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης.

Ειδικότερα η ΑΑΔΕ προχώρησε σε αιφνιδιαστικούς ελέγχους σε 58 ΚΥΔ σε όλη τη χώρα, κάνοντας φύλλο και φτερό τα παραστατικά, που έχουν εκδοθεί, φέρνοντας στο φως σειρά παρατυπιών.

Τα πρόστιμα, που επιβλήθηκαν ανήλθαν σε 414.000 ευρώ, ενώ σε 42 ΚΥΔ μπήκε 48ωρο «λουκέτο»

Οι ελεγκτές προχώρησαν στη διασταύρωση των ΑΦΜ των αιτήσεων με την πλατφόρμα myData, ανακαλύπτοντας ότι έλειπαν τιμολόγια και δεν είχαν εκδοθεί 45.200 αποδείξεις, με αποκρυβείσα ύλη 3,2 εκατομμυρίων ευρώ. Τα πρόστιμα, που επιβλήθηκαν ανήλθαν σε 414.000 ευρώ, ενώ σε 42 ΚΥΔ μπήκε 48ωρο «λουκέτο».

Πού πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε σε 23 νομούς και περιφερειακές ενότητες της χώρας (Θεσσαλονίκη, Δράμα, Κιλκίς, Σέρρες, Κοζάνη, Καβάλα, Χαλκιδική Φλώρινα, Νομό Ηρακλείου, Άργος, Τρίπολη, Γρεβενά, Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη, Φέρες Έβρου, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Σπάρτη, Λάρισα, Σάμο, Τρίκαλα, Κομοτηνή και Ξανθή).

Τα 42 ΚΥΔ στα οποία εντοπίστηκαν παραβιάσεις και έκλεισαν βρίσκονται τα 8 ΚΥΔ στο Ηράκλειο, τα 7 στο Κιλκίς, τα 4 στη Λάρισα, από δύο ΚΥΔ σε Τρίκαλα, Κεφαλλονιά, Γρεβενά, Θεσσαλονίκη και Δράμα και από ένα ΚΥΔ σε Σάμο, Σπάρτη, Ζάκυνθο, Άργος, Αγρίνιο, Έδεσσα, Ξάνθη, Σέρρες, Κομοτηνή, Φλώρινα, Κοζάνη, Χαλκιδική και Κατερίνη.

Να σημειωθεί ότι τα ΚΥΔ, τα οποία πιστοποιούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αφορούν την υποστήριξη των αγροτών για την υποβολή των δηλώσεών τους, για τη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων και τη συμμετοχή τους σε αγροτικά προγράμματα και μέτρα, κυρίως στο πλαίσιο του «Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ)».

Το οξύμωρο

Το πλέον εντυπωσιακό είναι πως από το 2016 έως σήμερα, ο ΟΠΕΚΕΠΕ – ο οργανισμός που εποπτεύει και πιστοποιεί τη λειτουργία των 500 περίπου ΚΥΔ, που βρίσκονται σε όλη τη χώρα – δεν είχε κλείσει ούτε ένα Κέντρο ούτε για μία ώρα. Και όμως, μέσα σε λίγες μέρες και υπό την πίεση των αποκαλύψεων, η ΑΑΔΕ έβαλε λουκέτο σε 42.

Η ουσία, ωστόσο, σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν, δεν βρίσκεται μόνο στις φορολογικές ατασθαλίες, καθώς η απάτη που στήθηκε με τις αγροτικές επιδοτήσεις και οδήγησε στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει και άλλα χαρακτηριστικά (θεσμικά και διοικητικά), με τη διαχείριση των δηλώσεων ΟΣΔΕ να αγγίζει ευρύτερα θέματα αξιοπιστίας του αγροτικού συστήματος ενισχύσεων.

Το μεγαλύτερο ερώτημα – συνεχίζουν – όμως που πλανάται τώρα είναι αν ο έλεγχος θα περιοριστεί μόνο στη φοροδιαφυγή και αν τα ΚΥΔ έκοβαν αποδείξεις στους αγρότες ή θα διερευνηθεί αν και πώς αυτά προμηθεύτηκαν πλασματικά στοιχεία (δηλώσεις Ε9, πιστοποιητική βιολογικών κ.ά) για την υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ, προκειμένου κάποιοι επιτήδειοι να βάλουν «χέρι» σε επιδοτήσεις, που δεν δικαιούνταν.

Πολλοί διαμαρτύρονται ότι η υπόθεση αυτή πλήττει και όσα ΚΥΔ λειτουργούν νόμιμα. Γιατί άλλο είναι το αν ένα ιδιωτικό ΚΥΔ ή ΚΥΔ Συνεταιρισμού εξέδωσε σωστά αποδείξεις και άλλο αν η αίτησή του είναι σωστή ώστε να λάβει την επιδότηση που δικαιούται.

«Κίνηση αντιπερισπασμού ή κίνηση ουσίας», είναι το ερώτημα που πλανάται στους γνωρίζοντες.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Στο μεταξύ, ξεκίνησε επισήμως η διαδικασία ένταξης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, με την μετάβαση να αναμένεται να γίνει σταδιακά μέσα στο 2026,ενώ το νέο σύστημα προβλέπεται ότι θα είναι πλήρως λειτουργικό έως το τέλος του ίδιου έτους.

Στην κατεύθυνση αυτή, με απόφαση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προχωρά η υλοποίηση του έργου «Ενσωμάτωση της λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ», προϋπολογισμού 8,84 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη ενός σύγχρονου ψηφιακού συστήματος πληρωμών των αγροτικών ενισχύσεων.

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του υπουργείου και το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ). Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να καταθέσουν προτάσεις έως τις 20 Νοεμβρίου 2025 μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του ΕΠΑ.

Η νέα πλατφόρμα θα αξιοποιήσει τις υπάρχουσες υποδομές της ΑΑΔΕ, ενώ θα υποστηρίζει διαλειτουργικότητα με τα συστήματα του Taxis, του Κτηματολογίου, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και μελλοντικά με τις ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων (DG AGRI). Κάθε πληρωμή θα μπορεί να ελέγχεται αυτόματα για επιλεξιμότητα και φορολογική συμμόρφωση, ενώ οι αγρότες θα λαμβάνουν άμεση ηλεκτρονική ενημέρωση για την πορεία των αιτήσεων και των χρηματικών ενισχύσεών τους.

Η ενοποίηση, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, θα ενισχύσει τον έλεγχο των πληρωμών, θα επιταχύνει την εκκαθάριση των ενισχύσεων και θα μειώσει τη γραφειοκρατία. Παράλληλα, η διασύνδεση των αγροτικών επιδοτήσεων με τα φορολογικά δεδομένα των δικαιούχων αναμένεται να αυξήσει τη διαφάνεια και να περιορίσει τα περιθώρια καταχρήσεων.