Ορισμός Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων Δήμου Ρεθύμνης

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης, κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης, με σχετικές αποφάσεις του, προχώρησε στην παράταση της θητείας πέντε Αντιδημάρχων του Δήμου Ρεθύμνης για χρονικό διάστημα τριών μηνών, ενώ παράλληλα όρισε έξι Αντιδημάρχους με θητεία ενός έτους.

Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψη το εύρος και τη βαρύτητα των αρμοδιοτήτων, καθώς και την ανάγκη για ταχύτερη και πιο συντονισμένη προώθηση των δημοτικών ζητημάτων, σε συνδυασμό με την πρόθεσή του να προχωρήσει σε επιμερισμό των ευθυνών της Δημοτικής Αρχής, όρισε επτά Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους.

Διευκρινίζεται ότι, στο πλαίσιο των δημαιρεσιών που θα πραγματοποιηθούν την 1η Ιουλίου 2026, θα εξεταστεί το ενδεχόμενο νέας ανακατανομής αρμοδιοτήτων.

Σχετικά με τις αποφάσεις αυτές, ο κ. Δήμαρχος θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου τη Μεγάλη Δευτέρα, στις 12:00 το μεσημέρι, στο Δημαρχείο Ρεθύμνου.

ΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Ειδικότερα, ο Δήμαρχος αποφάσισε την παράταση της χρονικής διάρκειας της άσκησης των αρμοδιοτήτων καθ’ ύλην και κατά τόπο, όπως έχουν προσδιοριστεί, με προηγούμενες αποφάσεις του, των Αντιδημάρχων του Δήμου Ρεθύμνης : κας Άννας Ελευθεριάδου – Γκίκα, κ. Δημήτρη Λαχνιδάκη, κ. Στέλιου Σαμψών, κ. Γιώργου Σκορδίλη και κ. Στυλιανού Σπανουδάκη για το χρονικό διάστημα από την 1η Απριλίου 2026 μέχρι και την 30η Ιουνίου 2026.

Επίσης, ορίζει τους Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Ρεθύμνης κ.κ. Δημήτρη Λελεδάκη, Άγγελο Μαλά, Νεκτάριο Παπαδογιάννη, Γιώργο Παπαδόσηφο, Νίκο Προβιά και Εμμανουήλ Τσάκωνα Αντιδημάρχους του Δήμου Ρεθύμνης για το χρονικό διάστημα από την 1η Απριλίου 2026 έως και την 31η Μαρτίου 2027 και τους μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων καθ’ ύλην και κατά τόπο, όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω :

1. Στον κ. Δημήτρη Λελεδάκη μεταβιβάζεται η άσκηση αρμοδιοτήτων για την εποπτεία της συντήρησης των υποδομών του Δήμου Ρεθύμνης.

Αναλυτικότερα ο κ. Δημήτηρης Λελεδάκης αναλαμβάνει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

1. Τον συντονισμό και την εποπτεία των Τεχνικών Συνεργείων για τη συντήρηση των έργων υποδομών του Δήμου Ρεθύμνης.

2. Την εισήγηση θεμάτων , μελετών και έργων της αρμοδιότητάς του στα Συλλογικά Όργανα του Δήμου Ρεθύμνης από κοινού με τους Προϊσταμένους των αρμόδιων Διευθύνσεων.

3. Την εποπτεία της συντήρησης κτηριακών υποδομών , όπως Βρεφονηπιακοί Σταθμοί , Σχολεία , Αθλητικοί Χώροι κλπ.

4. Την εποπτεία της συντήρησης και καλής λειτουργίας των κοινόχρηστων δημοτικών χώρων και υποδομών.

5. Την εποπτεία της συντήρησης και καλής λειτουργίας της δημοτικής και αγροτικής οδοποιίας και την εισήγηση έργων βελτίωσης.

6. Το παραπάνω έργο εκτελείται σε συνεργασία με τους χωρικούς Αντιδημάρχους και τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων.

Επί πλέον ορίζεται ως Χωρικός Αντιδημάρχος για τις Δημοτικές Ενότητες Νικηφόρου Φωκά και Λαππαίων.

Αναλυτικότερα ο κ Δημήτρης Λελεδάκης αναλαμβάνει τις παρακάτω περιγραφόμενες αρμοδιότητες :

1. Την εποπτεία και τη συντήρηση όλων των έργων υποδομής των χωρικών ενοτήτων ευθύνης του σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών θεμάτων.

2. Εισηγείται τον σχεδιασμό και παρακολουθεί την υλοποίηση των έργων και εργασιών που εκτελούνται στις παραπάνω χωρικές ενότητες.

3. Τη μέριμνα για τη διατήρηση σε κατάσταση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού που βρίσκεται στις παραπάνω χωρικές ενότητες.

4. Ως χωρικός Αντιδήμαρχος παρακολουθεί τα έργα , τις δράσεις , τις δραστηριότητες και τις δομές που υπάρχουν στη χωρική του περιφέρεια , φροντίζει για την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν στις Κοινότητες των Δημοτικών Ενοτήτων Νικηφόρου Φωκά και Λαππαίων και συνεργάζεται για την προώθηση και αντιμετώπισή τους με τον Δήμαρχο , τους καθ’ ύλην αρμόδιους Αντιδημάρχους και τις αντίστοιχες Διευθύνσεις.

5. Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ρεθύμνης βεβαιώσεων , πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των παραπάνω Δημοτικών Ενοτήτων.

6. Την υπογραφή των εγγράφων που είναι συναφή με τις αρμοδιότητές του.

7. Την εισήγηση θεμάτων της αρμοδιότητάς του στα Συλλογικά Όργανα του Δήμου Ρεθύμνης από κοινού με τους Προϊσταμένους των αρμόδιων Διευθύνσεων.

8. Την συνεργασία με τον Δήμαρχο , τους υπολοίπους Αντιδημάρχους και τους Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους σε περιπτώσεις συναρμοδιότητας για την καλύτερη προώθηση και οργάνωση του Δημοτικού Έργου.

9. Την εκπροσώπηση του Δήμου σύμφωνα με τις ανάγκες του.

10. Την Τέλεση Πολιτικών Γάμων.

2. Στον κ. Άγγελο Μαλά μεταβιβάζεται η άσκηση αρμοδιοτήτων σε Τεχνικά Θέματα, Προγραμματισμού , Κυκλοφοριακών Θεμάτων και Δημοτικής Περιουσίας.

Αναλυτικότερα ο κ. Άγγελος Μαλάς, αναλαμβάνει τις παρακάτω περιγραφόμενες αρμοδιότητες :

1. Την οργάνωση , διοίκηση , παρακολούθηση , το συντονισμό και τον έλεγχο όλων των λειτουργιών των Τμημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και του Τμήματος Προγραμματισμού της Διεύθυνσης Πληροφορικής , Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δήμου Ρεθύμνης.

2. Την εισήγηση και εποπτεία της εκτέλεσης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ρεθύμνης.

3. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των μελετών και των τεχνικών έργων και εργασιών που εκτελούνται στον Δήμο Ρεθύμνης.

4. Την εποπτεία και την προώθηση θεμάτων Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου Ρεθύμνης.

5. Την ευθύνη της διαφύλαξης και της διαχείρισης της Δημοτικής Περιουσίας.

6. Την εποπτεία της διαχείρισης και της προώθησης θεμάτων της Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Ρεθύμνης και την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου των σχετικών εγγράφων του Τμήματος Δημοτικής Περιουσίας της Τεχνικής Υπηρεσίας.

7. Την ευθύνη για τις επεκτάσεις του ΦΟΠ (Φωτισμός Οδών Πλατειών) και τις συντηρήσεις των ηλεκτρικών δικτύων.

8. Την εποπτεία και την επίλυση των κυκλοφοριακών θεμάτων του Δήμου Ρεθύμνης.

9. Την εποπτεία των Κανονιστικών που αφορούν τους τομείς ευθύνης του.

10. Την Υπογραφή των εγγράφων που είναι συναφή με τις αρμοδιότητες του.

11. Την εισήγηση θεμάτων της αρμοδιότητάς του στα Συλλογικά Όργανα του Δήμου Ρεθύμνης από κοινού με τους Προϊσταμένους των αρμόδιων Διευθύνσεων.

12. Την συνεργασία με τον Δήμαρχο , τους υπολοίπους Αντιδημάρχους και τους Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους σε περιπτώσεις συναρμοδιότητας για την καλύτερη προώθηση και οργάνωση του Δημοτικού Έργου.

13. Την εκπροσώπηση του Δήμου σύμφωνα με τις ανάγκες του.

14. Την Τέλεση Πολιτικών Γάμων

3. Επί πλέον ο κ. Άγγελος Μαλάς ορίζεται αρμόδιος για την πόλη του Ρεθύμνου και τους Οικισμούς τους τέως Δήμου Ρεθύμνης και θ’ ασκεί τις παρακάτω οριζόμενες αρμοδιότητες:

1. Την εποπτεία και τη συντήρηση όλων των έργων υποδομής της Πόλης και των Προαστίων του Δήμου Ρεθύμνης.

2. Τη συνεργασία με το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ρεθύμνου για την προώθηση θεμάτων που αφορούν την πόλη και τα προάστια του Δήμου Ρεθύμνης.

3. Την εισήγηση για τον σχεδιασμό των έργων και εργασιών που εκτελούνται στην παραπάνω χωρική ενότητα.

4. Τη μέριμνα για τη διατήρηση σε κατάσταση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού που βρίσκεται στην παραπάνω χωρική ενότητα.

5. Ως υπεύθυνος Αντιδήμαρχος παρακολουθεί τα έργα, τις δράσεις, τις δραστηριότητες και τις δομές που υπάρχουν στη χωρική του περιφέρεια, φροντίζει για την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν στις Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας και συνεργάζεται για την προώθηση και αντιμετώπισή τους με τον Δήμαρχο, τους καθ’ ύλην αρμόδιους Αντιδημάρχους και τις αντίστοιχες Διευθύνσεις.

6. Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ρεθύμνης βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των Οικισμών του τέως Δήμου Ρεθύμνης.

Στον κ. Νεκτάριο Παπαδογιάννη μεταβιβάζεται η άσκηση αρμοδιοτήτων σε θέματα Παιδείας – Δια Βίου Μάθησης – Νέας Γενιάς και Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

Αναλυτικότερα ο κ. Νεκτάριος Παπαδογιάννης , αναλαμβάνει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Την οργάνωση , διοίκηση , παρακολούθηση , το συντονισμό και τον έλεγχο όλων των λειτουργιών του τμήματος Παιδείας – Δια Βίου Μάθησης – Νέας Γενιάς.

2. Το συντονισμό και την παρακολούθηση θεμάτων Δια βίου μάθησης.

3. Την επίβλεψη της λειτουργίας του Κέντρου Νέας Γενιάς – Δια Βίου Μάθησης σε συνεργασία με την ομάδα Διαχείρισης του Κέντρου που ορίζεται από τον Δήμαρχο Ρεθύμνης.

4. Την προώθηση δράσεων του Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Ρεθύμνης και τη μετατροπή του σε έξυπνο Δήμο με γνώμονα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών του.

5. Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.

6. Την υπογραφή των εγγράφων που είναι συναφή με την αρμοδιότητά του.

7. Την εισήγηση θεμάτων της αρμοδιότητάς του στα Συλλογικά Όργανα του Δήμου Ρεθύμνης από κοινού με τους Προϊσταμένους των αρμόδιων Διευθύνσεων.

8. Την συνεργασία με τον Δήμαρχο , τους υπολοίπους Αντιδημάρχους και τους Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους σε περιπτώσεις συναρμοδιότητας για την καλύτερη προώθηση και οργάνωση του Δημοτικού Έργου.

9. Την εκπροσώπηση του Δήμου σύμφωνα με τις ανάγκες του.

4. Στον κ. Νίκο Προβιά μεταβιβάζεται η άσκηση αρμοδιοτήτων των Αθλητικών Θεμάτων του Δήμου Ρεθύμνης και η συναρμοδιότητα με τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού στη διοίκηση , λειτουργία και εποπτεία του Τμήματος Μουσικής Παιδείας .

Αναλυτικότερα ο κ. Νίκος Προβιάς , αναλαμβάνει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

1. Την εποπτεία , οργάνωση , διοίκηση , παρακολούθηση και προβολή των θεμάτων που αφορούν τον Αθλητικό Τομέα του Δήμου Ρεθύμνης.

2. Την από κοινού με τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού οργάνωση , διοίκηση, παρακολούθηση, τον συντονισμό και τον έλεγχο όλων των λειτουργιών του Τμήματος Μουσικής Παιδείας της Διεύθυνσης Πολιτισμού – Τουρισμού – Αθλητισμού και Μουσικής Παιδείας.

3. Την υπογραφή των εγγράφων που είναι συναφή με την αρμοδιότητά του.

4. Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.

6. Την εισήγηση θεμάτων της αρμοδιότητάς του στα Συλλογικά Όργανα του Δήμου Ρεθύμνης από κοινού με τους Προϊσταμένους των αρμόδιων Διευθύνσεων.

7. Τη συνεργασία με τον Δήμαρχο , τους υπολοίπους Αντιδημάρχους και τους Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους σε περιπτώσεις συναρμοδιότητας για την καλύτερη προώθηση και οργάνωση του Δημοτικού Έργου.

8. Την εκπροσώπηση του Δήμου σύμφωνα με τις ανάγκες του.

5. Στον κ. Γιώργο Παπαδόσηφο μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα του Πρασίνου, του Εθελοντισμού και της εποπτείας των αδέσποτων ζώων.

Αναλυτικότερα ο κ. Γιώργος Παπαδόσηφος , αναλαμβάνει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

1. Την ευθύνη για την ανάπτυξη , την βελτίωση και την επέκταση του πρασίνου του Δήμου Ρεθύμνης.

2. Την εποπτεία και επίβλεψη των εργασιών ανάπτυξης και συντήρησης των χώρων πρασίνου στον Δημοτικό Κήπο και στα Δημοτικά Πάρκα Αναψυχής του Δήμου Ρεθύμνης.

3. Την ευθύνη και τον Συντονισμό των Εθελοντών του Δήμου Ρεθύμνης.

4. Την εποπτεία και τη διαχείριση θεμάτων αδέσποτων ζώων.

5. Την υπογραφή των εγγράφων που είναι συναφή με τις αρμοδιότητες του.

6. Την εισήγηση θεμάτων , μελετών και έργων της αρμοδιότητάς του στα Συλλογικά Όργανα του Δήμου Ρεθύμνης από κοινού με τους Προϊσταμένους των αρμόδιων Διευθύνσεων.

7. Τη συνεργασία με τον Δήμαρχο , τους υπολοίπους Αντιδημάρχους και τους Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους σε περιπτώσεις συναρμοδιότητας για την καλύτερη προώθηση και οργάνωση του Δημοτικού Έργου.

8. Την Τέλεση Πολιτικών Γάμων.

9. Την εκπροσώπηση του Δήμου σύμφωνα με τις ανάγκες του.

6. Στον κ. Εμμανουήλ (Μάνο) Τσάκωνα μεταβιβάζεται η άσκηση αρμοδιοτήτων σε Θέματα Πολιτισμού και η συναρμοδιότητα με τον Αντιδήμαρχο Αθλητικών Θεμάτων στη διοίκηση , λειτουργία και εποπτεία του Τμήματος Μουσικής Παιδείας .

Αναλυτικότερα ο κ. Μάνος Τσάκωνας, αναλαμβάνει τις παρακάτω περιγραφόμενες αρμοδιότητες:

1. Την οργάνωση , διοίκηση , παρακολούθηση , το συντονισμό και τον έλεγχο όλων των λειτουργιών των Τμημάτων Πολιτισμού , Μουσικής Παιδείας , Μουσείων και Πολιτιστικών – Πνευματικών Κέντρων της Διεύθυνσης Πολιτισμού – Τουρισμού – Αθλητισμού και Μουσικής Παιδείας.

2. Την από κοινού με τον Αντιδήμαρχο Αθλητικών Θεμάτων οργάνωση , διοίκηση, παρακολούθηση, τον συντονισμό και τον έλεγχο όλων των λειτουργιών του Τμήματος Μουσικής Παιδείας της Διεύθυνσης Πολιτισμού – Τουρισμού – Αθλητισμού και Μουσικής Παιδείας.

3. Την Υπογραφή των εγγράφων που είναι συναφή με τις αρμοδιότητες του.

4. Την εισήγηση θεμάτων της αρμοδιότητάς του στα Συλλογικά Όργανα του Δήμου Ρεθύμνης από κοινού με τους Προϊσταμένους των αρμόδιων Διευθύνσεων.

5. Τη συνεργασία με τον Δήμαρχο , τους υπολοίπους Αντιδημάρχους και τους Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους σε περιπτώσεις συναρμοδιότητας για την καλύτερη προώθηση και οργάνωση του Δημοτικού Έργου.

6. Την εκπροσώπηση του Δήμου σύμφωνα με τις ανάγκες του.

7. Την Τέλεση Πολιτικών Γάμων.

8. Την αναπλήρωση του Δημάρχου σε περίπτωση απουσίας του κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Δεκεμβρίου 2026 έως και 31 Ιανουαρίου 2027.

Από τους παραπάνω Αντιδημάρχους ο κ. Νεκτάριος Παπαδογιάννης, ο κ. Νίκος Προβιάς και ο κ. Γιώργος Παπαδόσηφος, θα είναι άμισθοι Αντιδήμαρχοι.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Επιπλέον, ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης, ορίζει τους Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Ρεθύμνης κ. Κωνσταντίνο Ηλιάκη, κ. Κωνσταντίνο Γασπαράκη, κα Χαρίκλεια ( Χαρά ) Λιανδρή, κ. Στέλιο Ξεζωνάκη, κ. Εμμανουήλ Παυλάκη, κ. Ιωσήφ Κοκολάκη και κ. Στέλιο Φραγκιαδάκη Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Ρεθύμνης για το χρονικό διάστημα από την 1 η Απριλίου 2026 έως και την 31 η Μαρτίου 2027 και τους μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

1. Στον κ. Κωνσταντίνο Ηλιάκη μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα της ανάδειξης των μνημείων που ανήκουν στην διοικητική περιφέρεια του Δήμου Ρεθύμνης. Αναλυτικότερα ο κ. Κωνσταντίνος Ηλιάκης , αναλαμβάνει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

Την εποπτεία , την προστασία και την ανάδειξη των μνημείων του Δήμου Ρεθύμνης.

Την υπογραφή των εγγράφων που είναι συναφή με τις αρμοδιότητες του.

Την εισήγηση θεμάτων , μελετών και έργων της αρμοδιότητάς του στα Συλλογικά Όργανα του Δήμου Ρεθύμνης από κοινού με τους Προϊσταμένους των αρμόδιων Διευθύνσεων.

2. Στον κ. Κωνσταντίνο Γασπαράκη μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα των θεμάτων Τουρισμού. Αναλυτικότερα ο κ. Κωνσταντίνος Γασπαράκης, αναλαμβάνει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

Την ευθύνη και την προώθηση θεμάτων του Τουρισμού του Δήμου Ρεθύμνης.

Την Προεδρεία της Επιτροπής Τουρισμού.

Την υπογραφή των εγγράφων που είναι συναφή με τις αρμοδιότητες του.

Την εισήγηση θεμάτων , μελετών και έργων της αρμοδιότητάς του στα Συλλογικά Όργανα του Δήμου Ρεθύμνης από κοινού με τους Προϊσταμένους των αρμόδιων Διευθύνσεων.

Την συνεργασία με τον Δήμαρχο , τους υπολοίπους Αντιδημάρχους , τους Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους και τον Αναπτυξιακό Οργανισμό του Δήμου Ρεθύμνης σε περιπτώσεις συναρμοδιότητας για την καλύτερη προώθηση και οργάνωση του Δημοτικού Έργου.

Την εκπροσώπηση του Δήμου σύμφωνα με τις ανάγκες του.

3. Στην κα Χαρίκλεια ( Χαρά ) Λιανδρή μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα των Κληροδοτημάτων του Δήμου Ρεθύμνης. Αναλυτικότερα η κα Χαρίκλεια ( Χαρά ) Λιανδρή, αναλαμβάνει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

Τη διαχείριση θεμάτων που αφορούν τα Κληροδοτήματα του Δήμου Ρεθύμνης.

Την υπογραφή των εγγράφων που είναι συναφή με τις αρμοδιότητες της.

Την εισήγηση θεμάτων , μελετών και έργων της αρμοδιότητάς του στα Συλλογικά Όργανα του Δήμου Ρεθύμνης από κοινού με τους Προϊσταμένους των αρμόδιων Διευθύνσεων.

4. Στον κ. Στέλιο Ξεζωνάκη μεταβιβάζεται η άσκηση αρμοδιοτήτων σε Πολεοδομικά και Χωροταξικά Θέματα. Αναλυτικότερα ο κ. Στέλιος Ξεζωνάκης , αναλαμβάνει τις παρακάτω περιγραφόμενες αρμοδιότητες:

Την εποπτεία και την προώθηση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού του Δήμου Ρεθύμνης. Την εποπτεία και την λειτουργία του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών του Δήμου Ρεθύμνης

Την Υπογραφή των εγγράφων που είναι συναφή με τις αρμοδιότητες του.

Την εισήγηση θεμάτων της αρμοδιότητάς του στα Συλλογικά Όργανα του Δήμου Ρεθύμνης από κοινού με τους Προϊσταμένους των αρμόδιων Διευθύνσεων.

Την συνεργασία με τον Δήμαρχο , τους υπολοίπους Αντιδημάρχους και τους Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους σε περιπτώσεις συναρμοδιότητας για την καλύτερη προώθηση και οργάνωση του Δημοτικού Έργου.

5. Στον κ. Εμμανουήλ Παυλάκη μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα των Αγροτικών Θεμάτων του Δήμου Ρεθύμνης. Αναλυτικότερα ο κ. Εμμανουήλ Παυλάκης αναλαμβάνει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

Την οργάνωση του τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Την ευθύνη για την ανάπτυξη και την βελτίωση του Αγροτικού τομέα του Δήμου Ρεθύμνης.

Την εποπτεία για την λειτουργία του Γραφείου Αγροτικής Παραγωγής και Ανάπτυξης του Δήμου Ρεθύμνης.

Την υπογραφή των εγγράφων που είναι συναφή με τις αρμοδιότητες του.

Την εισήγηση θεμάτων , μελετών και έργων της αρμοδιότητάς του στα Συλλογικά Όργανα του Δήμου Ρεθύμνης από κοινού με τους Προϊσταμένους των αρμόδιων Διευθύνσεων.

6.Ο κ. Σήφης Κοκολάκης συνεπικουρεί τον Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του στην Δ.Ε. Ρεθύμνου.

7. Ο κ. Στέλιος Φραγκιαδάκης συνεπικουρεί τον Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του στην Δ.Ε. Νικ. Φωκά και στην Δ.Ε. Λαππαίων.