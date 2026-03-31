Βαθιά θλίψη για τον χαμό του γιατρού Νίκου Αντωνάκη – Το συγκινητικό “αντίο” του Σωκράτη Κεφαλογιάννη

“Ξεχώρισε για την καλοσύνη της ψυχής του, την ευγένεια του χαρακτήρα του και την ακούραστη προσφορά του στον συνάνθρωπο” – Την Τετάρτη το τελευταίο “αντίο” στον αγαπητό επιστήμονα

Φτωχότερη είναι από τη Δευτέρα 30 Μαρτίου η ιατρική κοινότητα του Ηρακλείου, από την απώλεια του Νίκου Αντωνάκη.

Ο 68χρονος γιατρός έφυγε απρόσμενα από τη ζωή, σκορπίζοντας θλίψη στους οικείους, τους συναδέλφους και τους ασθενείς που χρόνια παρακολουθούσε.

Ο θάνατός του άπλωσε ένα βαρύ πέπλο πένθους και πάνω από τα Ανώγεια, εκεί όπου επί σειρά ετών ήταν επικεφαλής στο Κέντρο Υγείας, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην αναβάθμισή του, με την προσφορά ποιοτικών υγειονομικών υπηρεσιών στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.

Όσοι γνώρισαν, συναναστράφηκαν και συνεργάστηκαν -έστω και για λίγο – με τον Νίκο Αντωνάκη μιλούν για έναν εξαιρετικό επιστήμονα, πρωτίστως όμως για μια σπουδαία προσωπικότητα, που υπηρέτησε με απόλυτη αφοσίωση, ήθος και ευσυνειδησία τον συνάνθρωπό του μέσα από την ιατρική.

Η κηδεία του θα γίνει την Τετάρτη 1 Απριλίου στη 1 μ.μ στον Ιερό Ναό του Αφέντη Χριστού στις Πατέλες Ηρακλείου. Η σορός του θα βρίσκεται στην εκκλησία από τις 12 μ.μ.

“Αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τον τόπο μας”

“Ξεχώρισε για την καλοσύνη της ψυχής του, την ευγένεια του χαρακτήρα του και την ακούραστη προσφορά του στον συνάνθρωπο. Η παρουσία του άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον τόπο μας και στις καρδιές όσων τον γνώρισαν” ανέφερε στο Cretalive ο Δήμαρχος Ανωγείων Σωκράτης Κεφαλογιάννης, αποχαιρετώντας με βαθιά θλίψη και συγκίνηση τον Νίκο Αντωνάκη.

Ήταν ένας άνθρωπος που “υπηρέτησε με αφοσίωση, ήθος και υψηλό αίσθημα ευθύνης την επιστήμη και την κοινωνία”, θυμάται ο κ. Κεφαλογιάννης, προσθέτοντας:

“Ο Νίκος Αντωνάκης συνδέθηκε ουσιαστικά με τον τόπο μας, προσφέροντας επί σειρά ετών τις πολύτιμες υπηρεσίες του στο Κέντρο Υγείας Ανωγείων και διατελώντας Διευθυντής αυτού. Με επιστημονική επάρκεια, συνέπεια και βαθιά ανθρωπιά, στάθηκε δίπλα σε κάθε συμπολίτη μας, αποτελώντας σημείο αναφοράς για την τοπική κοινωνία.

Ξεχώρισε για την καλοσύνη της ψυχής του, την ευγένεια του χαρακτήρα του και την ακούραστη προσφορά του στον συνάνθρωπο. Η παρουσία του άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον τόπο μας και στις καρδιές όσων τον γνώρισαν.

Η κοινότητα των Ανωγείων τον ευχαριστεί θερμά για όσα προσέφερε και τον αποχαιρετά με σεβασμό και αγάπη.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του".