Ηράκλειο:Επίσκεψη εκπροσώπων Ολλανδικής Πρεσβείας στον Δήμο Χερσονήσου

Έμφαση στην κοινωνική στήριξη και στη διμερή συνεργασία στη σημερινή συνάντηση εκπροσώπων της δημοτικής αρχής Χερσονήσου με εκπροσώπους της Ολλανδικής Πρεσβείας.

Μια ουσιαστική συνάντηση με σαφώς καθορισμένη ατζέντα πραγματοποιήθηκε σήμερα στον Δήμο Χερσονήσου, με την επικεφαλής του Προξενικού Τμήματος της Ολλανδίας στην Αθήνα, κ. Jacqueline Lobbezoo και τον Ανώτερο Προξενικό Λειτουργό της Ολλανδικής Πρεσβείας, κ. Βαγγέλη Πελέκη. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο δημοτικό κατάστημα Λιμένα Χερσονήσου, με βασικό σκοπό την άμεση γνωριμία και επικοινωνία με τα στελέχη της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εκπρόσωποι της Ολλανδικής Πρεσβείας ενημερώθηκαν διεξοδικά για τη λειτουργία των υπηρεσιών, το εύρος των δράσεών τους, αλλά και τη συμβολή τους στην υποστήριξη ευάλωτων ομάδων, καθώς και στην εξυπηρέτηση αλλοδαπών πολιτών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην έντονη παρουσία Ολλανδών πολιτών στην περιοχή, είτε ως μόνιμοι κάτοικοι είτε ως επισκέπτες, με κοινή διαπίστωση ότι η συνδρομή των δημοτικών υπηρεσιών στο παρελθόν έχει εκτιμηθεί ιδιαίτερα, ενισχύοντας σχέσεις εμπιστοσύνης και αμοιβαίας κατανόησης.

Όπως επεσήμανε ο Αντιδήμαρχος Δημόσιας Υγείας, Κοινωνικής Πολιτικής, Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, κ. Γιώργος Μαστοράκης, η συγκεκριμένη συνάντηση είχε ζητηθεί εδώ και καιρό, προκειμένου οι εκπρόσωποι της Ολλανδικής πλευράς να εκφράσουν προσωπικά την εκτίμηση και την ευγνωμοσύνη τους προς το προσωπικό της Κοινωνικής Υπηρεσίας, για την υπευθυνότητα και την ενσυναίσθηση που επιδεικνύουν στη διαχείριση ευαίσθητων περιστατικών Ολλανδών πολιτών.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, η αντιπροσωπεία συναντήθηκε και με την Αντιδήμαρχο Τουρισμού, Μάρκετινγκ και Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων, κ. Κατερίνα Θραψανιώτη, η οποία καλωσόρισε θερμά τους επισκέπτες εκ μέρους του Δημάρχου, κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη. Όπως τόνισε, η δημοτική αρχή παραμένει προσηλωμένη στην περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας τόσο στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής όσο και στην ενίσχυση των ήδη ισχυρών τουριστικών και πολιτιστικών δεσμών που χαρακτηρίζουν τον πολυπολιτισμικό Δήμο Χερσονήσου.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων, με τους εκπροσώπους της δημοτικής αρχής να προσφέρουν συμβολικά αντικείμενα πολιτιστικής αξίας και, συγκεκριμένα, αντίγραφο της μινωικής διπλής μέλισσας των Μαλίων και αντίγραφο της Αρπαγής της Ευρώπης, έργο του ζωγράφου, Ρουσσέτου Παναγιωτάκη.