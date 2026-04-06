Ορκωμοσία δύο νέων εργατών καθαριότητας στον Δήμο Χερσονήσου

Πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Χερσονήσου στις Γούρνες, η ορκωμοσία δύο νέων υπαλλήλων καθαριότητας, οι οποίοι εντάσσονται στο ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου.

Οι δύο εργαζόμενοι αναλαμβάνουν καθήκοντα στον τομέα καθαριότητας, ενισχύοντας τις υπηρεσίες που βρίσκονται καθημερινά στο πεδίο και συμβάλλουν ουσιαστικά στη διατήρηση της καθαριότητας και της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου. Η ενίσχυση του προσωπικού αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της δημοτικής αρχής, με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες και τους επισκέπτες.

Κατά την ορκωμοσία, ο Δήμαρχος Χερσονήσου καλωσόρισε τους νέους υπαλλήλους, υπογραμμίζοντας τη σημασία της παρουσίας και της προσφοράς τους στην καθημερινή λειτουργία του Δήμου.

«Καλωσορίζουμε δύο νέους ανθρώπους που έρχονται να ενισχύσουν έναν από τους πιο κρίσιμους τομείς του Δήμου μας» ανέφερε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης για να προσθέσει:

«Η καθαριότητα είναι υπόθεση καθημερινής προσπάθειας και οι εργαζόμενοι που βρίσκονται στο πεδίο αποτελούν τον πυρήνα αυτής της προσπάθειας. Τους ευχόμαστε καλή δύναμη στα καθήκοντά τους και είμαστε δίπλα τους σε ό,τι χρειαστούν για να επιτελέσουν το έργο τους με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα».