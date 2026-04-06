Ορκωμοσία δύο νέων εργατών καθαριότητας στον Δήμο Χερσονήσου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Χερσονήσου στις Γούρνες, η ορκωμοσία δύο νέων υπαλλήλων καθαριότητας, οι οποίοι εντάσσονται στο ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου.
Οι δύο εργαζόμενοι αναλαμβάνουν καθήκοντα στον τομέα καθαριότητας, ενισχύοντας τις υπηρεσίες που βρίσκονται καθημερινά στο πεδίο και συμβάλλουν ουσιαστικά στη διατήρηση της καθαριότητας και της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου. Η ενίσχυση του προσωπικού αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της δημοτικής αρχής, με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες και τους επισκέπτες.

Κατά την ορκωμοσία, ο Δήμαρχος Χερσονήσου καλωσόρισε τους νέους υπαλλήλους, υπογραμμίζοντας τη σημασία της παρουσίας και της προσφοράς τους στην καθημερινή λειτουργία του Δήμου.

«Καλωσορίζουμε δύο νέους ανθρώπους που έρχονται να ενισχύσουν έναν από τους πιο κρίσιμους τομείς του Δήμου μας» ανέφερε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης για να προσθέσει:

«Η καθαριότητα είναι υπόθεση καθημερινής προσπάθειας και οι εργαζόμενοι που βρίσκονται στο πεδίο αποτελούν τον πυρήνα αυτής της προσπάθειας. Τους ευχόμαστε καλή δύναμη στα καθήκοντά τους και είμαστε δίπλα τους σε ό,τι χρειαστούν για να επιτελέσουν το έργο τους με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα».

Ρέθυμνο:Ο μαγευτικός 11ος Νικηφόρειος Δρόμος ξεπέρασε και...

0
Παντός καιρού και υπεράνω προβλημάτων αποδεικνύεται ο καθιερωμένος και...

Ρέθυμνο:Διορισμός Αρχιερατικού Επιτρόπου Β΄ Αρχιερατικής Περιφέρειας της...

0
5 Απριλίου 2026 Το πρωί της Κυριακής των Βαΐων, 5ης...

Ρέθυμνο:Ο μαγευτικός 11ος Νικηφόρειος Δρόμος ξεπέρασε και...

0
Παντός καιρού και υπεράνω προβλημάτων αποδεικνύεται ο καθιερωμένος και...

Ρέθυμνο:Διορισμός Αρχιερατικού Επιτρόπου Β΄ Αρχιερατικής Περιφέρειας της...

0
5 Απριλίου 2026 Το πρωί της Κυριακής των Βαΐων, 5ης...
Προηγούμενο άρθρο
Χανιά:Απαγόρευση αλιείας αχινών
Επόμενο άρθρο
Η Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Ρεθύμνης ευχαριστεί τους χορηγούς της Επιστημονικής της Ημερίδας “Αλλεργία & Παιδί”
Team Πολ. Κρήτης
Ρέθυμνο:Ο μαγευτικός 11ος Νικηφόρειος Δρόμος ξεπέρασε και όλες τις αντιξοότητες

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Παντός καιρού και υπεράνω προβλημάτων αποδεικνύεται ο καθιερωμένος και...

Ρέθυμνο:Διορισμός Αρχιερατικού Επιτρόπου Β΄ Αρχιερατικής Περιφέρειας της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
5 Απριλίου 2026 Το πρωί της Κυριακής των Βαΐων, 5ης...

Ρέθυμνο:Ανακοίνωση για τη Θεία Λειτουργία της Αγίας και Μεγάλης Πέμπτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ανακοινώνεται ότι την προσεχή Μεγάλη Πέμπτη, 9η Απριλίου 2026,...

Συνάντηση εργασίας στην Π.Ε. Λασιθίου για την αξιοποίηση των υδατικών πόρων και τη γεωλογική έρευνα στο Καλό Χωριό

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας του Αντιπεριφερειάρχη Γιάννη Ανδρουλάκη στην Περιφερειακή...

