Oxford Economics: Ωφελημένη τουριστικά η Ελλάδα από τον πόλεμο

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Περί τα 28 εκατ. ταξίδια από τη Μέση Ανατολή «στον αέρα» λόγω της σύρραξης στην Μέση Ανατολή- Που θα ταξιδεύει ο κόσμος.

Ισχυρές αναταράξεις και διαφοροποιήσεις στον τουρισμό, φέρνει ο πόλεμος στηνΜέση Ανατολή και σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση της Oxford Economics, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες που θα ευνοηθούν, ως σταθερός και ασφαλής προορισμός.

Υπολογίζεται,όπως αναφέρει το Reuters, ότι περίπου 28 εκατομμύρια προγραμματισμένα ταξίδια προς το εξωτερικό κινδυνεύουν να ακυρωθούν ή να ανασταλούν, ως άμεση συνέπεια των γεωπολιτικών συγκρούσεων και των πολεμικών αναταράξεων στην περιοχή.

Η Helen McDermott και η Jessie Smith, στελέχη της βρετανικής εταιρείας, υπογραμμίζουν ότι οι συνεχιζόμενες διαταραχές στις αερομεταφορές και οι ευρύτερες οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης επηρεάζουν ήδη τη διεθνή αγορά.

Η Ευρώπη φαίνεται να δέχεται το ισχυρότερο πλήγμα, καθώς εκτιμάται ότι θα απορροφήσει το 60% των συνολικών απωλειών σε ταξιδιωτικές ροές.

Χώρες όπως η Τουρκία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο θεωρούνται ιδιαίτερα ευάλωτες σε αυτή τη συγκυρία, δεδομένου ότι παραδοσιακά αποτελούν κορυφαίες επιλογές για τους ταξιδιώτες από τη Μέση Ανατολή.

Η τρέχουσα κατάσταση αναμένεται να αναδιαμορφώσει τον τουριστικό χάρτη. Οι καταναλωτές, αναζητώντας μεγαλύτερη ασφάλεια, στρέφονται πλέον σε προορισμούς που θεωρούνται λιγότερο εκτεθειμένοι στις εντάσεις.

Η Ελλάδα, η Ισπανία και η Πορτογαλία αναμένεται να δουν αύξηση της ζήτησης, λειτουργώντας ως εναλλακτικοί και ασφαλείς προορισμοί.

Χώρες όπως η Αίγυπτος, το Μαρόκο και η Τυνησία παραμένουν στο προσκήνιο ως επιλογές που μπορούν να καλύψουν το κενό των χαμένων ταξιδιών.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

politika-kritis-ad
politika-kritis-ad

spot_imgspot_img

