Η κρητική διατροφή και ο υγιεινός τρόπος ζωής στο επίκεντρο εκδήλωσης στις ΗΠΑ

Η κρητική διατροφή και ο υγιεινός μεσογειακός τρόπος ζωής, αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο ειδικής παρουσίασης που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 23 Μαρτίου στο Penn State University, με κεντρικό ομιλητή τον Δημήτρη Καλαϊτζιδάκη, διευθυντή λειτουργικού της Grecotel.
Η επίσκεψη εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα επαφών με ακαδημαϊκά και διοικητικά στελέχη του πανεπιστημίου, αναδεικνύοντας τη δυναμική της κρητικής διατροφής ως προτύπου ευεξίας και μακροζωίας.
Στο πλαίσιο αυτό, θα παρουσιαστεί το θέμα «The Healthy Cretan Lifestyle», ενώ θα ακολουθήσει γευσιγνωσία ελαιολάδου, συνδέοντας τη θεωρητική γνώση με την εμπειρική προσέγγιση της μεσογειακής διατροφής.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον χώρο 110 Henderson, και θα είναι ανοιχτή στους φοιτητές του Penn State.
Μέσα από την παρουσίαση θα αναδειχθούν τα βασικά χαρακτηριστικά της κρητικής διατροφής, η συμβολή της στην υγεία και τη μακροζωία, καθώς και η σύνδεση της διατροφής με τον πολιτισμό και την καθημερινότητα.
Παράλληλα, το πρόγραμμα της επίσκεψης περιλαμβάνει σειρά συναντήσεων με στελέχη της School of Hospitality Management, του Department of Nutritional Sciences και των υπηρεσιών σίτισης του πανεπιστημίου. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται επαφές με τη Donna Quadri-Felitti, τη Dr. Chrisa Arcan, τον Dr. David Snyder, την Karen Kreger, καθώς και με ακαδημαϊκούς και ερευνητές του τομέα της διατροφής.
Στο μεταξύ, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έρχεται σε συνέχεια της ενίσχυσης της παρουσίας της κρητικής διατροφής και στο Harvard, όπου πραγματοποιήθηκε ειδική εκδήλωση υψηλού επιπέδου, εδραιώνοντας τη συνεργασία της Managing Director του Harvard Dining Services, κας Smitha, με το Ελληνικό Κέντρο Αριστείας και τη Grecotel Hotels & Resorts, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.
Όπως έγραψε το patris.gr, η εκδήλωση στο Harvard πραγματοποιήθηκε την Τρίτη το απόγευμα, με τη συμμετοχή κορυφαίων ακαδημαϊκών και στελεχών εστίασης από πανεπιστήμια όπως το Harvard, το Yale, το Northeastern και το UMass, τα οποία συνολικά εξυπηρετούν περισσότερα από 200.000 γεύματα ημερησίως.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη στα συγκεκριμένα ιδρύματα αξιοποιούνται ελληνικά και κρητικά προϊόντα, γεγονός που ενισχύει τη διείσδυση της ελληνικής διατροφικής ταυτότητας στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο πρέσβης Συμεών Τέγος, ο πρόεδρος της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Harvard καθηγητής Frank Hu, ο πρώην πρόεδρος καθηγητής Walter Willett, ο πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Αριστείας καθηγητής Stefanos Kales κλπ.
Η δράση φιλοξενήθηκε στο κτήριο Science and Engineering του Harvard, ένα από τα πλέον σύγχρονα και περιβαλλοντικά βιώσιμα κτήρια διεθνώς. Το δείπνο, κατόπιν αυστηρής πρόσκλησης, αποτέλεσε το επιστέγασμα εκπαιδευτικής διαδικασίας γύρω από τα μυστικά της υγιεινής κρητικής διατροφής και του παραδοσιακού τρόπου ζωής, με την καθοδήγηση του Executive Chef του Grecotel Club Marine Palace, Μάνθου Νεσφιγιέ, προς τους executive chefs του Harvard Dining Services.
Η διπλή αυτή παρουσία, σε Harvard και Penn State, επιβεβαιώνει ότι η κρητική διατροφή παύει να αποτελεί απλώς ένα πολιτισμικό αφήγημα και μετατρέπεται σε εργαλείο διεθνούς επιρροής, με σαφές αποτύπωμα στον χώρο της εκπαίδευσης, της υγείας και της οργανωμένης εστίασης.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ