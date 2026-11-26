Καθιερώθηκε με πρωτοβουλία της ΟΥΝΕΣΚΟ, με στόχο να ενθαρρύνει την προστασία της ελιάς και των αξιών που αυτή ενσωματώνει. H 26η Νοεμβρίου γιορτάζεται από το 2019 ως Παγκόσμια Ημέρα Ελιάς (World Olive Tree Day) με πρωτοβουλία της ΟΥΝΕΣΚΟ, με στόχο να ενθαρρύνει την προστασία της ελιάς και των αξιών που αυτή ενσωματώνει, προκειμένου η διεθνής κοινή γνώμη να εκτιμήσει τη σημαντική κοινωνική, πολιτιστική, οικονομική και περιβαλλοντική της σημασία για την ανθρωπότητα. To ελαιόδεντρο, το ευλογημένο αυτό δέντρο, έχει τις ρίζες του στη Μεσόγειο και αποτελεί παγκόσμιο σύμβολο ειρήνης και αρμονίας. Στην Ελλάδα, η Παγκόσμια Ημέρα Ελιάς γιορτάζεται με σειρά εκδηλώσεων στις ελαιοπαραγωγικές περιοχές της χώρας. Το ελαιόλαδο και οι επιτραπέζιες ελιές, έχοντας αποδεδειγμένη θρεπτική αξία για την υγεία του ανθρώπου και όντας βασικά συστατικά της Μεσογειακής διατροφής, προσφέρουν μεγάλη ποικιλία αρωμάτων και γεύσεων, ανοίγοντας τους ορίζοντες για απεριόριστες γαστρονομικές δυνατότητες, οι οποίες αναγνωρίζονται ολοένα και περισσότερο από τους πιο φημισμένους σεφ ανά τον κόσμο. Ευρέως αναγνωρισμένες είναι επίσης και θεραπευτικές ιδιότητες των παραγώγων της στην πρόληψη αρκετών ασθενειών.