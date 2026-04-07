Παγκόσμια Ημέρα Υγείας 7 Απριλίου: Έμφαση στην πρόληψη και στις στοχευμένες δράσεις για την κοινωνία από την Περιφέρεια Κρήτης

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, που τιμάται κάθε χρόνο στις 7 Απριλίου, αναδεικνύεται με έμφαση η ανάγκη για διαρκή επένδυση στην πρόληψη, την ενημέρωση και τη διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Περιφέρεια Κρήτης αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα παρεμβάσεων για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας. Κεντρική θέση κατέχουν τα προγράμματα δωρεάν προσυμπτωματικού ελέγχου για συχνές παθήσεις, όπως ο καρκίνος του μαστού και οι καρδιολογικές νόσοι, συμβάλλοντας καθοριστικά στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπισή τους. Την ίδια στιγμή, μέσω των Κινητών Μονάδων Υγείας που καλύπτουν το σύνολο της Κρήτης, διασφαλίζεται στην πράξη η πρόσβαση ακόμη και των πιο απομακρυσμένων περιοχών σε βασικές υπηρεσίες φροντίδας.

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενημέρωση και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών μέσα από στοχευμένες καμπάνιες ενημέρωσης που αφορούν τη σωστή διατροφή, τη σωματική άσκηση, την πρόληψη εξαρτήσεων και την ενίσχυση της ψυχικής υγείας. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και οι παρεμβάσεις στην εκπαιδευτική κοινότητα, με προγράμματα που καλλιεργούν υγιείς συνήθειες από νέα ηλικία, καθώς και δράσεις στήριξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, με στόχο τη μείωση των ανισοτήτων και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Μέσα από σταθερές συνεργασίες με νοσοκομεία, κέντρα υγείας, πανεπιστημιακά ιδρύματα και τοπικούς φορείς, η Περιφέρεια Κρήτης ενδυναμώνει συνεχώς το δίκτυο πρόληψης και φροντίδας, επενδύοντας σε ένα σύγχρονο και ανθρωποκεντρικό μοντέλο υγείας.

Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κρήτης Γιώργος Πιτσούλης δήλωσε: «Η Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, μας υπενθυμίζει, ότι, η φροντίδα για την υγεία δεν είναι δεδομένη, αλλά αποτέλεσμα συνεχούς προσπάθειας και συνεργασίας.

Στην Περιφέρεια Κρήτης δίνουμε έμφαση στην πρόληψη, φέρνοντας υπηρεσίες υγείας κοντά σε κάθε πολίτη, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Μέσα από δωρεάν εξετάσεις, ενημερωτικές δράσεις και παρεμβάσεις στην κοινότητα, επιδιώκουμε να ενισχύσουμε την έγκαιρη διάγνωση και την υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών. Η υγεία αποτελεί βασική προτεραιότητα και επένδυση για το μέλλον.

Με την στήριξη του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, συνεχίζουμε με συνέπεια, το έργο μας στη δημόσια υγεία για καλύτερη ποιότητα ζωής των πολιτών».

