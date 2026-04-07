Ρέθυμνο:Πασχαλιάτικες ευχές στον Δήμαρχο και ικανοποίηση για την θετική εξέλιξη του έργου κατασκευής 4ου Νηπιαγωγείου Ρεθύμνου.

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με εξαιρετικά καλαίσθητες χειροποίητες πασχαλινές κατασκευές, ευχήθηκαν στον Δήμαρχο Ρεθύμνης Γιώργη Μαρινάκη, τα παιδιά του 4ου Νηπιαγωγείου Ρεθύμνου.

Παρότι η προγραμματισμένη συνάντησή τους με τον Δήμαρχο την περασμένη εβδομάδα δεν ευοδώθηκε λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, οι μικροί μας συμπολίτες εκπροσωπούμενοι από τη Διευθύντρια τους κ. Άννα Κατσοπρινάκη – Μαρκουλιδάκη, μερίμνησαν ώστε να φτάσει το γιορτινό τους μήνυμα στον αποδέκτη του.

Ο Δήμαρχος, επαινώντας τη δημιουργική φαντασία και την αξιοσύνη των νηπίων και των παιδαγωγών τους, ζήτησε από την κ. Κατσοπρινάκη να διαβιβάσει στα παιδιά, τους γονείς και τους παιδαγωγούς τους τις ολόθερμες ευχές του για το Πάσχα.

Επιπλέον δέχθηκε τις ευχαριστίες και την ικανοποίηση της Δ/ντριας και της εκπαιδευτικής κοινότητας του 4ου Νηπιαγωγείου για τη θετική εξέλιξη της διαδικασίας μεταστέγασης του 4ου Νηπιαγωγείου, το οποίο, ως γνωστόν, φιλοξενείται προσωρινά στις εγκαταστάσεις του 5ου Δημοτικό Σχολείου.

Όπως επιβεβαίωσε ο Δήμαρχος έχει ήδη εκδοθεί η οικοδομική άδεια και σύντομα θα κατατεθεί ο φάκελος ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ» και τις «Δράσεις Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α.)

