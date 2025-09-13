Παγκόσμιο στίβου: Με άνεση στον τελικό ο Εμμανουήλ Καραλής

Ο Εμμανουήλ Καραλής πήρε την πρόκριση για τον πρώτο τελικό της καριέρας του σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα

ΟΕμμανουήλ Καραλής πήρε την πρόκριση για τον τελικό του επί κοντώ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου, με τον Γιάννη Ρίζο να μένει εκτός από τον μεγάλο αγώνα.

Στόχος ήταν στον προκριματικό του επί κοντώ να κάνει δύο άλματα και να πάρει έτσι το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Δευτέρας (15/9, 13:49). Και όλα κύλησαν βάσει σχεδίου για τον Εμμανουήλ Καραλή.

Πρώτο άλμα στα 5,55 μέτρα. Άνετο, ψηλό, σαν αυτά που μας έχει… συνηθίσει πλέον ο «χάλκινος» ολυμπιονίκης του Παρισιού. Στη συνέχεια αποφάσισε να κάνει το δεύτερο του άλμα στα 5,75 μέτρα. Το ίδιο ψηλό, το ίδιο άνετο.

Σε αυτό το ύψος τελικά κρίθηκε και η πρόκριση αφού 12 αθλητές κατάφεραν να το περάσουν και έτσι ο πήχης δεν ανέβηκε στα 5,80 μ. επίδοση που είχε οριστεί για όριο πρόκρισης στον τελικό. Και κάπως έτσι ο κορυφαίος Έλληνας άλτης του επί κοντώ που προπονείται με τον πατέρα του Χάρη Καραλή και τον Πολωνό Μάρτσιν Στσεπάνσκι πήρε την πρόκριση για τον πρώτο τελικό της καριέρας του σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Οι 12 αθλητές του τελικού είναι: Καραλής (ΕΛΛΑΔΑ), Κέντρικς (ΗΠΑ), Ντουπλάντις (Σουηδία), Γκούτορμσεν (Νορβηγία), Μάρσαλ (Αυστραλία), Βλον (Ολλανδία), Κορμόντ (Γαλλία), Λίτα Μπαερέ (Γερμανία), Τ. Κολέτ (Γερμανία), Λαβιλενί (Γαλλία), Σασμά (Τουρκία), Αμπντεσαλάμ (Κατάρ).

Ο Γιάννης Ρίζος από την άλλη δεν βρέθηκε σε καλή μέρα. Ξεπέρασε με τη δεύτερη προσπάθεια το αρχικό του ύψος, τα 5,40 μ. και στη συνέχεια είχε τρεις άκυρες προσπάθειες (ουσιαστικά δεν λύγιζε το κοντάρι) στα 5,55 μ. Με αυτή την επίδοση πήρε την 30η θέση στο σύνολο των συμμετεχόντων. Αυτή ήταν η πρώτη συμμετοχή του άλτη που προπονείται με τον Νίκο Βαρσάμη σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα.