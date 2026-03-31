Παγκόσμιος Διαγωνισμός Ρομποτικής στο Ηράκλειο: Μια Ολυμπιάδα Τεχνολογίας στα «Δύο Αοράκια»

Από τις 3 έως τις 6 Απριλίου 2026, το Κλειστό Γήπεδο «Δύο Αοράκια» μετατρέπεται σε μια διεθνή αρένα τεχνολογίας. Μαθητές, φοιτητές και ενήλικες από όλο τον κόσμο αναμετρώνται σε μια γιορτή εφευρετικότητας.

Η καρδιά της παγκόσμιας ρομποτικής χτυπά φέτος στην Κρήτη. Ο Παγκόσμιος Διαγωνισμός (Minoan Robotsports Competition Global Olympiad) επιστρέφει για την 5η του διοργάνωση, προσφέροντας μια μοναδική πλατφόρμα δράσης για τη νέα γενιά επιστημόνων και εφευρετών.

Μια Διοργάνωση Υψηλού Επιπέδου

Η 5η Ολυμπιάδα Ρομποτικής MRC Global Olympiad 2026 αποτελεί προϊόν κορυφαίας συνεργασίας, καθώς συνδιοργανώνεται από:

· Την Περιφέρεια Κρήτης.

· Το Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Κρήτης.

· Τον Ελληνικό Οργανισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής.

Η σύμπραξη αυτή ενισχύει την καινοτομία και την εκπαίδευση, προωθώντας τη συνεργασία στον τομέα των νέων τεχνολογιών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ποιοι συμμετέχουν

Ο διαγωνισμός έχει συμπεριληπτικό χαρακτήρα και απευθύνεται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες:

· Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Μαθητές Δημοτικού.

· Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

· Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Φοιτητές Πανεπιστημίων.

· Κατηγορία Ενηλίκων: Για τους λάτρεις της τεχνολογίας και τους επαγγελματίες.

Η φετινή διοργάνωση μετατρέπει την Κρήτη σε παγκόσμιο σημείο συνάντησης για τη νέα γενιά επιστημόνων και μηχανικών, καταγράφοντας εντυπωσιακά νούμερα:

· 4.500+ διαγωνιζόμενοι

· 2.535 ρομπότ

· 45+ χώρες από 4 ηπείρους

Η MRC Global Olympiad 2026 παρουσιάζει το πιο ενισχυμένο πρόγραμμα στην ιστορία της, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα:

1. 30 επίσημα αγωνίσματα αθλητικής ρομποτικής.

2. 5 guest αγωνίσματα που καλύπτουν όλο το φάσμα του STEAM.

Τιμώμενη χώρα για το 2026 είναι η Κορέα, αναδεικνύοντας τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας στην υψηλή τεχνολογία.

Η Φιλοσοφία

Η φιλοσοφία της Ολυμπιάδας βασίζεται στο STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics), καλλιεργώντας την κριτική σκέψη και την ομαδικότητα.

Υψηλές αιγίδες και θεσμική αναγνώριση

Η σημασία της διοργάνωσης για την εκπαίδευση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων του μέλλοντος υπογραμμίζεται από τις κορυφαίες αιγίδες:

· Βουλή των Ελλήνων

· Υπουργείο Παιδείας

· Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Ένα ανοιχτό γεγονός για όλους

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό, προσκαλώντας οικογένειες, μαθητές και φοιτητές να ζήσουν από κοντά αυτό το παγκόσμιο υπερθέαμα καινοτομίας.

Οι αθλητικές κατηγορίες της Ολυμπιάδας δεν είναι απλώς τεχνικοί αγώνες, αλλά προκλήσεις που απαιτούν μηχανική, προγραμματισμό, στρατηγική και ομαδικότητα.

1. Πολυδιάστατες Προκλήσεις: Για κάθε άθλημα δεν υπάρχει μία «τέλεια» λύση. Οι ομάδες καλούνται να επιστρατεύσουν την εφευρετικότητά τους για να πετύχουν το βέλτιστο αποτέλεσμα.

2. Εκπαίδευση μέσω Πράξης: Οι συμμετέχοντες διδάσκονται Μαθηματικά, Φυσική και Κώδικα με βιωματικό τρόπο, ενισχύοντας την ικανότητα επίλυσης σύνθετων προβλημάτων.

3. Υγιής Ανταγωνισμός: Οι σύντομες αλλά απαιτητικές δοκιμασίες δίνουν την ευκαιρία στους διαγωνιζόμενους να ξεπεράσουν τον εαυτό τους στην προετοιμασία και την αρένα.

Κάθε ομάδα έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει σε όσα αθλήματα επιθυμεί, ακολουθώντας τους επίσημους κανόνες του κάθε αγωνίσματος.