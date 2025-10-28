ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗΥΓΕΙΑ

ΠΑΓΝΗ: Ψηλά στη λίστα των νοσοκομείων με απογευματινά ιατρεία

ΠΚ team

Ημερομηνία:

Αυτά είναι τα 10 νοσοκομεία με τις περισσότερες επισκέψεις.

Σε δεκάδες νοσοκομεία σε όλη τη χώρα λειτουργούν τα απογευματινά ιατρεία, με τους πολίτες να επισκέπτονται γιατρούς επί πληρωμή.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Υγείας πρωταθλητισμό στα επί πληρωμή ιατρεία το απόγευμα κάνουν κυρίως τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία όλης της χώρας, αφού ο αριθμός των ιατρείων που γίνονται τις απογευματινές ώρες είναι πολύ υψηλότερος από ότι στα υπόλοιπα νοσοκομεία.

Πρώτο στη λίστα με τα περισσότερα απογευματινά ιατρεία σε ολόκληρη τη χώρα είναι το Πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Λάρισας, όπου την περσινή χρονιά που υπάρχουν συγκεντρωμένα τα στοιχεία από το υπουργείο Υγείας, πραγματοποιήθηκαν 44.485 ιατρεία.

Ακολουθεί το νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός» στην Αθήνα με 43.154 απογευματινά ιατρεία.

Ψηλά στη λίστα και συγκεκριμένα στην τρίτη θέση είναι και το ΠΑΓΝΗ, με σχεδόν 35.000 απογευματινά ιατρεία!

Αναλυτικά τα δέκα νοσοκομεία με τα περισσότερα απογευματινά ιατρεία:

Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Λάρισας 44.485 απογευματινά ιατρεία

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός» 43.154 απογευματινά ιατρεία

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου 33.565 απογευματινά ιατρεία

Νοσοκομείο ΚΑΤ 29.524 απογευματινά ιατρεία

Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου 25.686 απογευματινά ιατρεία

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αττικόν 24.046 απογευματινά ιατρεία

Νοσοκομείο Παπαγεωργίου 20.464 απογευματινά ιατρεία

Πανεπιστημιακό Ιωαννίνων 20.183 απογευματινά ιατρεία

Άγιος Σάββας 19.878 απογευματινά ιατρεία

Έλενα Βενιζέλου 18.668 απογευματινά ιατρεία

Πηγή: https://www.healthreport.gr/

