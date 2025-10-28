Η Ευαγγελία Κοζορώνη από την Κρήτη εντυπωσίασε στο The Voice

Οι φωνητικές της ικανότητες κέρδισαν το κοινό.
Η Ευαγγελία Κοζορώνη από το Ηράκλειο έκλεψε τις εντυπώσεις στο μουσικό διαγωνισμό The Voice.
Το τραγούδι που διάλεξε η Ευαγγελία Κοζορώνη είναι ένα από τα πολύ αγαπημένα της δισκογραφίας της Νατάσσας Μποφίλιου, το «Η Καρδιά πονάει πάντα όταν ψηλώνει».
Η ερμηνεία της Ευαγγελίας Κοζορώνη
Η Ευαγγελία Κοζορώνη, είναι μέλος της χορωδίας «Φωνωδία» στο Ηράκλειο, η οποία πρόσφατα κατέκτησε δύο ασημένια βραβεία στον τελικό του Διεθνούς Χορωδιακού Διαγωνισμού “Tokyo International Choir Competition” στην Ιαπωνία.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ