Η Ευαγγελία Κοζορώνη από την Κρήτη εντυπωσίασε στο The Voice

Οι φωνητικές της ικανότητες κέρδισαν το κοινό.

Η Ευαγγελία Κοζορώνη από το Ηράκλειο έκλεψε τις εντυπώσεις στο μουσικό διαγωνισμό The Voice.

Το τραγούδι που διάλεξε η Ευαγγελία Κοζορώνη είναι ένα από τα πολύ αγαπημένα της δισκογραφίας της Νατάσσας Μποφίλιου, το «Η Καρδιά πονάει πάντα όταν ψηλώνει».

Η ερμηνεία της Ευαγγελίας Κοζορώνη

Η Ευαγγελία Κοζορώνη, είναι μέλος της χορωδίας «Φωνωδία» στο Ηράκλειο, η οποία πρόσφατα κατέκτησε δύο ασημένια βραβεία στον τελικό του Διεθνούς Χορωδιακού Διαγωνισμού “Tokyo International Choir Competition” στην Ιαπωνία.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ 

