Πάμε? Το πολιτιστικό ημερολόγιο του Δήμου Ηρακλείου

Συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου(Αντιδημαρχία Πολιτισμού) και της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε (Καλλιτεχνική Δ/νση του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου) και περιλαμβάνονται στο 7ήμερο πολιτιστικό ημερολόγιο με τον τίτλο «Πάμε?». Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών, από Παρασκευή 14 Μαρτίου έως την Πέμπτη 20 Μαρτίου 2025 συνοπτικά:

Παρασκευή 14 Μαρτίου 2025

Συζήτηση με τον καθηγητή Νικόλα Κοσματόπουλο και θέμα “Πώς μια γενοκτονία ορίζεται ως ανάπτυξη; Η Παλαιστίνη ως παγκόσμιο πρίσμα: η νέα αποικιοκρατική διεθνής και το τέλος της «ειρήνης»” διοργανώνεται από τη Συνέλευση αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό, στο Ηράκλειο.

Πολύκεντρο. Ώρα έναρξης: 18:30 – Είσοδος Ελεύθερη. Για περισσότερες πληροφορίες: Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου, Ανδρόγεω 4, Ηράκλειο,2810301137

«Το μυστήριο της γήρανσης και των νευροεκφυλιστικών ασθενειών: Μύθοι, αλήθειες και τι μας διδάσκει η σύγχρονη επιστημονική έρευνα.»

Ομιλητής ο διακεκριμένος Βιολόγος, καθηγητής ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης Νεκτάριος Ταβερναράκης. Περισσότερα στον σύνδεσμο: https://www.heraklionculture.gr/events_all/dialexi-to-mistirio-tis-giransis/

Αίθουσα «Μανόλης Καρέλλης» (2 ος Όροφος Ανδρόγεω 2). Ώρα έναρξης: 19:00 – Είσοδος Ελεύθερη

Σάββατο 15 Μαρτίου 2025

Βιβλία πάνω στη Σκηνή: “Οι περιπέτειες του Σέρλοκ Χόλμς”, του Σερ Άρθουρ Κόναν Ντόυλ

Διαδραστικό Θεατρικό Αναλόγιο παιδικής λογοτεχνίας με την Ευαγγελία Ορφανουδάκη στο ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ!

Περισσότερα στον σύνδεσμο: https://www.heraklionculture.gr/events_all/heraklion-art-cafe-books-on-the-stage-2025-6/

Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου (Ανδρόγεω 4). Ώρα έναρξης: 18:00 .Γενική είσοδος 8€/ άτομο (ισχύουν ομαδικά εισιτήρια). Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου, Ανδρόγεω 4, Ηράκλειο. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις 2810301137

Hμερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού με θέμα: “Επαγγέλματα & Δεξιότητες του μέλλοντος” διοργανώνει ο Δήμος Ηράκλειου μέσω των Αντιδημαρχιών Εθελοντισμού και Παιδείας διοργανώνει σε συνεργασία με το Youth Crete

Περισσότερα στον σύνδεσμο: https://www.heraklionculture.gr/events_all/epaggelmata-kai-dexiotites-tou-mellontos/

Αίθουσα «Μανόλης Καρέλλης» (2 ος Όροφος Ανδρόγεω 2). Ώρα έναρξης: 17:00 – Είσοδος Ελεύθερη

Κυριακή 16 Μαρτίου 2025

Θέατρο Σκιών: «Ο Καραγκιόζης και οι Μονομάχοι της Νύχτας» στο ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ!

Ο Γιουβάν με το Θέατρο Σκιών Κρήτης παρουσιάζει το υπέροχο έργο «Ο Καραγκιόζης και οι Μονομάχοι της Νύχτας»!

Μια περιπέτεια γεμάτη δράση αλλά και πολύ γέλιο, που θα ενθουσιάσει μικρούς και μεγάλους και θα μείνει αξέχαστη!

Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου (Ανδρόγεω 4). Ώρα έναρξης: 12:00 – Γενική είσοδος 6€/ άτομο .Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις 2810301137

Δευτέρα 17 Μαρτίου 2025

Εικαστικό Εργαστήρι για παιδιά με θέμα: «Μικροί μαθητές- Μεγάλοι καλλιτέχνες» διοργανώνει ο Δήμος Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηράκλειου μέσω των Αντιδημαρχιών Πολιτισμού , Εθελοντισμού και της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου και σε συνεργασία με την νηπιαγωγό Ελένη Κροθιανάκη διοργανώνει εικαστικό Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 6-9 ετών με θέμα: «Μικροί μαθητές- Μεγάλοι καλλιτέχνες».

Περισσότερα στον σύνδεσμο: https://www.heraklionculture.gr/events_all/eikastiko-ergastiri/

Πολυχώρος Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου – Χρυσοστόμου 8, Ηράκλειο .Ώρα έναρξης: 17:30 – Ελεύθερη συμμετοχή (Δηλώσεις συμμέτοχης στο τηλέφωνο: 2813409757 και στο e-mail: ethelontismos@heraklion.gr)

Μουσική παράσταση-αφιέρωμα με τίτλο «Οδυσσέας Ελύτης – Πολλά δε θέλει ο Άνθρωπος».

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα ποίησης, ο Σύλλογος Αλατσατιανών Ν. Ηρακλείου με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου σε συνεργασία με το Πρότυπο ΓΕΛ Ηρακλείου, θα τιμήσει τον μεγάλο μας ποιητή Οδυσσέα Ελύτη διοργανώνοντας μια μουσική παράσταση-αφιέρωμα με τίτλο «Οδυσσέας Ελύτης – Πολλά δε θέλει ο Άνθρωπος». Περισσότερα στον σύνδεσμο: https://www.heraklionculture.gr/events_all/concert-odisseas-elitis/

Αίθουσα «Μανόλης Καρέλλης» (2 ος Όροφος Ανδρόγεω 2). Ώρα έναρξης: 19:00 – Είσοδος Ελεύθερη

Ψηφιακός Πολιτισμός – Heraklion Arts and Culture on YouTube

On line Πρεμιέρα: Συναυλία με την Βαγγελιώ Φασουλάκη

Η συναυλία με την Βαγγελιώ Φασουλάκη που είχε παρουσιαστεί στο 8ο Φεστιβάλ «Τέχνη Καθ΄Οδόν» το 2023, στην Πλατεία Ελευθερίας από σήμερα θα είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό κανάλι πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου.

Η On line πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί στις 20:00 στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://youtu.be/Wdjhs3uPtJM και έπειτα θα παραμείνει διαθέσιμη on demand για το κοινό.

Τετάρτη 19 Μαρτίου 2025

Παρουσίαση βιβλίου: «Η Βίλλα Αριάδνη» της Dilys Powell

Χαιρετισμός: Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού

Για το βιβλίο θα μιλήσουν: Άρτεμις Κλίτση, μεταφράστρια του βιβλίου, Κωστής Χρηστάκης, Επιμελητής Κνωσού, Βρετανική Σχολή Αθηνών, Αντώνης Βασιλάκης, αρχαιολόγος

Συντονιστής: Δημήτρης Σάββας, Προϊστάμενος «Β.Δ.Β.»

Περισσότερα εδώ: https://www.heraklionculture.gr/events_all/books-h-villa-ariadni-dilys-powell/

Αίθουσα «Θεοτοκόπουλος» Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη. Ώρα έναρξης: 18:30, Είσοδος Ελεύθερη

Πέμπτη 20 Μαρτίου 2025

Βιβλιοπαρουσίαση και παράσταση θεάτρου σκιών: ” Καθ’ εσπέραν θριαμβεύει” – το λαϊκό θέατρο της περιόδου 19900-1940 από τη Λέσχη Φιλαναγνωσίας του Συλλόγου Αποφοίτων και Φίλων του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου

Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου (Ανδρόγεω 4). Ώρα έναρξης: 19:00 – Είσοδος Ελεύθερη

 Βασιλική Αγίου Μάρκου – Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου (Λιοντάρια)

Έκθεση «Πολιτική και Κοινωνία στην Κρητική Πολιτεία 1898-1913»

Η έκθεση «Πολιτική και Κοινωνία στην Κρητική Πολιτεία 1898-1913» ανοίξε τις πύλες της για το κοινό στις 17 Φεβρουαρίου στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου – Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου.

Την έκθεση επιμελήθηκαν το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών & Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» και έχει ήδη παρουσιαστεί στην Αθήνα και τα Χανιά. Στο Ηράκλειο συνδιοργανώνεται με τον Δήμο Ηρακλείου και το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης.

Η έκθεση παρακολουθεί, σε συνδυασμό με τα μεγάλα πολιτικά και στρατιωτικά γεγονότα, τη σταδιακή συγκρότηση της νεοσύστατης κρατικής οντότητας, μέσα από τους θεσμούς που δημιουργούνται. Παράλληλα, προβάλλει όψεις της αγροτικής και αστικής ζωή της περιόδου, τις εξελίξεις στην κοινωνία, τα επιτεύγματα στον πολιτισμό και την παιδεία. Ο επισκέπτης, μέσα από τα πρωτότυπα τεκμήρια και τις αναπαραγωγές σπάνιου φωτογραφικού υλικού, μπορεί να αποκτήσει μια ζωντανή αίσθηση του ιστορικού χρόνου και της κοινωνίας της Κρήτης, στο γύρισμα του 19ου προς τον 20ό αιώνα.

Το υλικό της έκθεσης αποτελείται από πρωτότυπα τεκμήρια και αναπαραγωγές σπάνιου φωτογραφικού υλικού. Προέρχεται από τα αρχεία του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», από τη Συλλογή της Ισμήνης Κριάρη, τα φωτογραφικά αρχεία του Μουσείου Μπενάκη, το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης/Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο, τη Συλλογή Έργων Τέχνης της Alpha Bank, του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης, της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου και τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων.

Διάρκεια Έκθεσης: Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου – Δευτέρα 24 Μαρτίου 2025

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 09:00 – 14:00 & 17:00 – 21:00

Σάββατο 09:00 -14:00. Κυριακές και αργίες κλειστά. Είσοδος Ελεύθερη

Gallery Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου – Χρυσοστόμου 8, Ηράκλειο

Εικαστική Έκθεση: Με έργα από την συλλογή έργων τέχνης του Δήμου Ηρακλείου, ξεκίνησε την λειτουργία του ο νέος Πολυχώρος της Δημοτικής Πινακοθήκης, στο νεοκλασικό της οδού Χρυσοστόμου στον αριθμό 8.

Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν από κοντά μια ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα έκθεση που περιλαμβάνει έργα ζωγραφικής, χαρακτικής και γλυπτικής σπουδαίων Ελλήνων καλλιτεχνών που έχουν τιμήσει την Πινακοθήκη με δωρεές έργων τους.

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 με 14:00 και 18:00 – 21:00

Σαββατοκυριακά και αργίες κλειστά .Είσοδος Ελεύθερη

